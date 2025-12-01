"Familias que impulsan. Bultzatzen duten familiak", el calendario del Taller Usoa Lantegia de Barakaldo para 2026

Presentación del calendario Familias que impulsan. Bultzatzen duten familiak" del Taller Usoa Lantegia de Barakaldo para 2026 - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Taller Usoa Lantegia ha presentado este lunes su tradicional calendario para el año 2026 bajo el lema "Familias que impulsan. Bultzatzen duten familiak", con el objetivo de visibilizar el papel de las familias y el apoyo constante que brindan a las personas trabajadoras del centro.

El calendario está compuesto por doce fotografías, una por cada mes, en las que se refleja la cercanía, el acompañamiento y la implicación de familias y usuarios.

En la presentación han participado la directora del centro, Argiñe Martínez, y el vicepresidente, Xabier Treviño, además de tres de las familias protagonistas de la publicación.

Argiñe Martínez ha explicado que "cada mes recoge una historia de vida, una forma distinta de entender la familia y un reflejo de esos vínculos que acompañan y sostienen". "También representa una invitación a recordar que ninguna persona camina sola y detrás de cada camino siempre hay una familia en cualquiera de sus formas acompañando y apoyando", ha añadido.

Por eso, ha dicho, "este calendario es un homenaje a las familias, una pieza fundamental en el día a día de Usoa". "Esta edición refleja cariño, la alegría, el esfuerzo compartido y una visión conjunta de diversidad e inclusión", ha indicado.

Por su parte, Xabier Treviño ha subrayado que "cada fotografía muestra una historia, un vínculo y una realidad que queremos reivindicar". "Es nuestra forma de agradecer a las familias su compromiso y reforzar la importancia de caminar juntos y juntas", ha remarcado.

Usoa continúa así con su compromiso de "visibilizar el trabajo, el esfuerzo y la realidad de las personas con discapacidad y de reforzar el tejido comunitario que lo acompaña", han destacado.

GALA DE NAVIDAD

Por otro lado, este jueves, 4 de diciembre, tendrá lugar la tercera edición de la tradicional Gala de Navidad del Taller Usoa Lantegia, con un nuevo homenaje a las familias.

La gala incluirá actuaciones musicales, proyección de vídeos y diversas actividades preparadas por los usuarios, familias y profesionales del centro, con el objetivo de compartir un momento festivo y el espíritu navideño. Se celebrará el Teatro de Barakaldo, a las 19.15 horas con invitación.