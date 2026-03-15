FANT abrirá su 32ª edición con "La Casa en el Árbol" y premiará con el FANT de Honor a la compositora Aránzazu Calleja

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BILBAO 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Fantástico de Bilbao-FANT, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, que celebrará su 32ª edición del 8 al 16 de mayo en la capital vizcaína, abrirá su programación con la proyección de la película "La Casa en el Árbol", dirigida por Luis Calderón, y galardonará con el premio FANT de Honor a la compositora bilbaína Aránzazu Calleja, según ha avanzado el consistorio.

'La Casa en el Árbol', rodada en diversas localizaciones de Bizkaia y realizada con el apoyo de la Bilbao Bizkaia Film Commission, ha sido seleccionada por la revista Fotogramas entre las producciones más esperadas de 2026. El filme propone un 'slasher' de autor con una marcada identidad visual y emocional.

La cinta está protagonizada por Sandra Escacena, Claudio Portalo, Kandido Uranga, Mala Rodríguez, Apolonia Lapiedra, Ai-xing Cobos, Asier Hernández e Inge Ugarte.

El festival también reconocerá en esta edición con el premio FANT de Honor a la compositora bilbaína Aránzazu Calleja, una de las creadoras más destacadas de la música cinematográfica actual, que cuenta con una amplia trayectoria en el cine, como en las bandas sonoras de "El hoyo", "Cinco lobitos", "Marco", "Irati" o "Akelarre". Por esta última obtuvo los premios Goya y Platino a la mejor música original junto a Maite Arroitajauregi.

Entre sus proyectos más recientes figuran la música de "Los aitas", dirigida por Borja Cobeaga; "Maspalomas", de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, nominada a los premios Goya y Feroz a la mejor música original; y "Gaua", de Paul Urkijo Alijo, proyectada dentro del ciclo PreFANT el pasado mes de noviembre y compuesta en colaboración con Maite Arroitajauregi. Actualmente trabaja en la banda sonora de "Salitre", la ópera prima de la directora bilbaína Norma Vila.

'LA CASA EN EL ÁRBOL'

"La Casa en el Árbol", rodada en 2025 y con una duración de 80 minutos, narra la historia de Ale, su novio Jesús y su perro Drago, que disfrutan de un fin de semana en una cabaña situada a más de 20 metros de altura en el bosque de Zeanuri. Durante la noche, Alejandra presencia la caída de Jesús desde la cabaña, falleciendo en el acto.

Un año después, la protagonista regresa al mismo bosque convencida de que la muerte no fue un accidente y de que algo que habita en el lugar se lo arrebató. Decidida a demostrar la existencia de esa presencia, pone en marcha un plan para capturarla.

Luis Calderón, director del filme, debutó en 2015 con el cortometraje "Sabbat", premiado en el LAUFF de Los Ángeles y reconocido en diversos festivales internacionales. Tras estudiar en EFTI Madrid, fundó la productora independiente La Barbería Films, centrada actualmente en el cine de terror.

Además de dirigir y producir videoclips y anuncios para marcas y artistas internacionales, Calderón es fundador del movimiento PXXR Cinema. "La Casa en el Árbol", su primer largometraje, ha obtenido el premio a la Mejor Película Internacional en el Utah Horror Fest y ha sido proyectado en distintos festivales europeos. La cinta llegará a los cines el próximo 8 de mayo.