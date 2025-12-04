FANT Bilbao abre el plazo de presentación de películas para la edición de 2026 que se celebrará del 8 al 16 de mayo

Cartel de la edición de FANT Bilbao de 2026 - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Fantástico de Bilbao-FANT, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, ha abierto este jueves el plazo de presentación de trabajos para poder participar en su próxima edición, que se celebrará del 8 al 16 de mayo de 2026, según ha informado el consistorio.

El plazo para presentar las películas que participen en la Sección Oficial finalizará el 7 de febrero. Los trabajos se podrán enviar a través de la web de Movibeta Festival (www.festival.movibeta.com) o FestHome (www.festhome.com). Las bases y toda la información sobre el proceso de presentación de trabajos para participar en la próxima edición del Festival pueden consultarse en la web del FANT (www.fantbilbao.eus).

La edición 2026 de FANT repartirá los Premios a los mejores largometrajes de la Sección Oficial; Premio del público al mejor largometraje de la Sección Oficial; Premio al mejor guion de largometraje de la Sección Oficial, en colaboración con la Asociación de Guionistas Vascos-Euskal Gidoigileak; Premio a la dirección más innovadora en largometrajes de la Sección Oficial, en colaboración con el Cine Club FAS; Premio al mejor largometraje de la Sección Panorama FANTástico; y Premios FANTrobia, FANT de Honor y Estrella del FANT.

También se entregarán el Premio a la mejor interpretación de la Sección FANT en Corto Vasco, en colaboración con la Unión de Actores Vascos-Euskal Aktoreen Batasuna; Premios a los mejores cortometrajes de la Sección Oficial y Panorama FANTástico; Premio al mejor proyecto para la producción de un cortometraje en euskera; y Premio Méliès de Plata al Mejor Cortometraje Europeo Fantástico de la sección oficial, que clasifica para la competición al premio Méliès de Oro.

DOTACIÓN ECONÓMICA

Los premios del jurado al mejor cortometraje y al mejor cortometraje vasco de la Sección Oficial FANT en corto están dotados con 3.000 euros y 2.500 euros, respectivamente. Por su parte, el galardón del público al mejor cortometraje de la misma sección tiene una cuantía de 3.000 euros, mientras que el premio del jurado al mejor cortometraje de la Sección "Panorama FANTástico en Corto" está dotado de 1.750 euros.

El proyecto seleccionado para la producción de un cortometraje en euskera recibirá un premio de 5.000 euros y todos los demás premios serán honoríficos y estarán acompañados por un trofeo conmemorativo.

Desde la pasada edición, FANT Bilbao forma parte de la Federación de Festivales Internacionales Méliès (MIFF), que promueve y visibiliza el cine fantástico europeo, convirtiéndose en "Competitive Member" de la entidad. De esta forma, en cada convocatoria una producción europea galardonada en Bilbao optará al premio Méliès de Oro al Mejor Cortometraje Fantástico Europeo.

Todos los festivales que forman parte de esta institución proponen un cortometraje, y cada uno de ellos es clasificado automáticamente para la competición al Premio Meliés de Oro, que reconoce el mejor cortometraje europeo de género fantástico.

La Federación Europea de Festivales de Cine Fantástico nació en 1983, fundada por cinco festivales de cine fantástico. En 2019, rebautizada ya como Federación Internacional de Festivales Méliès, cuenta con 30 miembros de 21 países y llega a una audiencia mundial de más de 800.000 espectadores cada año.