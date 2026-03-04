Feijóo aboga por una relación de respeto con PNV y lealtad a Euskadi tras mantener una conversación sincera con Esteban

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, en el encuentro Forum Europa Tribuna Euskadi en Bilbao. - DAVID DE HARO/EUROPA PRESS

BILBAO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apostado por tener una relación de "comunicación" y de respeto con el PNV tras haber mantenido recientemente una "conversación larga, sincera y respetuosa" con el presidente del EBB, Aitor Esteban, pese a que "le cuesta entender que los jeltzales sean "un socio permanente del sanchismo".

En un encuentro de Forum Europa Tribuna Euskadi, el líder del PP se ha referido a las relaciones con el PNV, cuyo presidente, Aitor Esteban, ha estado presente en el encuentro, además de su antecesor en el cargo, Andoni Ortuzar.

Cuestionado por las dificultades en esa relación con los jeltzales y por si cree que contaría con el PNV en una hipotética investidura, Núñez Feijóo ha indicado que son temas a los que tiene que responder el presidente jeltzale, por lo que "no tiene sentido" que se posicione respecto a lo que haría, aunque recuerda lo que hizo este partido en la última, en la que apoyó a Pedro Sánchez tras la moción de censura a Mariano Rajoy.

"Y lo lamento profundamente, se lo dije a Andoni Ortuzar en su momento, que era mi interlocutor, y recientemente a Aitor Esteban", ha señalado.

Según ha desvelado, ha mantenido una "conversación larga, sincera y respetuosa" con el presidente del EBB, Aitor Esteban y ha defendido que es "bueno" entre los partidos democráticos mantener "relaciones respetuosas y sinceras" y aclarar algunas cuestiones que "que probablemente no estaban lo suficientemente claras".

Núñez Feijóo ha reconocido que le cuesta entender que el PNV sea "un socio permanente, o lo ha sido así, desde el año 2018, de forma ininterrumpida" de Pedro Sánchez y, tras indicar que no le corresponde calificarlo, ha insistido en que le soprende en que pueda ser posible porque esa postura con el programa del PNV tiene "muchas incompatibilidades y pocas coincidencias".

"Pero le corresponde al PNV tomar esas decisiones, y nosotros, insisto, desde el respeto y la educación, vamos a mantener una relación de comunicación con el PNV y una relación de lealtad a Euskadi", ha afirmado.

(Habrá ampliación)