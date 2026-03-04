Feijóo acusa a Sánchez de contemporizar con Irán y pide preservar la relación con EEUU haya o no diferencias con Trump

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Bilbao. - DAVID DE HARO/EUROPA PRESS

BILBAO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "contemporizar con el régimen iraní" como lo hizo con Venezuela, y ha emplazado a preservar la relación con EEUU, haya o no discrepancias con su presidente, Donald Trump. Además, ha advertido del riesgo de "aislamiento" de España y ha asegurado que el presidente "utiliza sus necesidades políticas para ir contra la seguridad" del país. "Hoy España es menos segura, es menos estable", ha asegurado.

Feijóo, que ha participado en el desayuno informativo Fórum Europa- Tribuna Euskadi en Bilbao, presentado por el presidente del PP en el País Vasco, Javier de Andrés, se ha referido a la declaración institucional de Sánchez en la que ha recuperado su "No a la guerra" ante el ataque de Estados Unidos e Israel al régimen de Irán, y ha asegurado que no teme "represalias" por mantener esta postura, después de que Trump anunciara la posibilidad de romper relaciones comerciales con España.

El líder del Partido Popular ha asegurado que "el régimen iraní masacra a sus propios ciudadanos, persigue el armamento nuclear, financia el terror y desestabiliza la región". "Yo creo que ningún demócrata puede negar esta realidad. Por tanto, cuantos menos tiranos haya en el mundo, mejor", ha añadido.

Alberto Núñez Feijóo ha destacado que "la política exterior tiene que estar por encima de los intereses partidistas y del posicionamiento ideológico del presidente de gobierno de turno". "La política exterior española tiene que defender los intereses generales de España, y España ha de situarse junto a sus aliados porque, si no nos situamos junto a nuestros aliados, lo que ocurre es que nos quedamos sin marco operativo", ha asegurado.

También ha advertido de que "no se puede confundir a los españoles con el gobierno en precario que tiene España". "Pido a los socios, a los socios europeos y a la administración norteamericana que no confunda el gobierno en precario que tiene actualmente la nación española con el conjunto de los 50 millones de ciudadanos que vivimos en España", ha apuntado.

A su juicio, "el mundo actual cada vez es más hostil", y existe el "reto en la seguridad". "Creo que ya no hay dudas al respecto y también es verdad que la relación con los Estados Unidos ha de preservarse, tengamos o no discrepancias con el presidente de los EEUU, y también con los socios de la UE", ha subrayado.

Núñez Feijóo ha alertado ante el riesgo que supone "salirse del marco de los socios de la Unión Europea simplemente por intereses partidarios o intereses políticos" de Pedro Sánchez. "Cuando se habla de la defensa del derecho internacional, antes del derecho internacional están los derechos humanos. Y en Irán no se protegen los derechos humanos. En Irán no hay ni derecho ni derechos internacional ni derechos humanos", ha aseverado.

En este sentido, ha preguntado: "¿Es que acaso no se está dilapidando y masacrando a buena parte del pueblo iraní cuando no coincide con los intereses del gobierno iraní? ¿Es que acaso no se están incentivando grupos terroristas para actuar contra otros países? ¿Es que acaso no hay interés en el armamento nuclear?". "No debemos contemporizar con el régimen iraní como no debimos de haberlo hecho con el régimen venezolano", ha enfatizado.

"NO PODEMOS QUEDARNOS SOLOS"

Por ello, ha dicho que la posición del PP es "muy clara". "No podemos quedarnos solos, no podemos quedarnos aislados, y el señor Sánchez no puede utilizar sus necesidades políticas para ir contra la seguridad de España, contra la estabilidad de España y contra el posicionamiento de España en el mundo. Y lamentablemente lo está haciendo", ha indicado.

En su opinión, Sánchez pretende "quitar unos votos a la izquierda más radical española". "Eso es lo contrario de una política internacional seria y una política internacional sólida. España está más aislada internacionalmente que nunca. Hoy España no es un socio fiable, no sólo con los Estados Unidos, sino dentro de la Unión Europea. Y hoy España no cuenta cuando hay que establecer posicionamientos estratégicos ante los problemas geopolíticos que está viviendo el mundo", ha insistido.

De esta forma, ha lamentado "profundamente que se utilice la política exterior española para defender los intereses políticos de un gobierno en precario". "Estamos perdiendo seguridad, estabilidad y un posicionamiento dentro de los países democráticos de la UE. Hoy España es menos segura, es menos estable y tiene menos protagonismo en la política exterior europea y mundial. Eso es a lo que nos lleva a esta irresponsabilidad continuada en la política exterior", ha avisado.

POLÍTICA ENERGÉTICA "IRRESPONSABLE"

El presidente del PP ha afirmado que España ha emprendido desde hace años una política energética "absolutamente irresponsable". Según ha destacado, España, con su actual Gobierno, ha fiado la seguridad de suministro al gas y se está "haciendo "mal".

También ha lamentado que ahora el Ejecutivo español se enfrente a su principal proveedor, EEUU. "Si la crisis internacional continúa, nos vamos a arrepentir. Y nos vamos a arrepentir mucho de haber incrementado la dependencia de gas. Se lo advertimos (al Gobierno). La irresponsabilidad del gobierno la pagan siempre las familias y las empresas", ha asegurado.