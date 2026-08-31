Fekoor organiza en centros cívicos de Bilbao una exposición de fotos de mujeres con discapacidad física

Fotografía de la artista Sheila González Azcona - FEKOOR

BILBAO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica de Bizkaia (Fekoor), ha organizado en cinco centros cívicos de Bilbao, desde este martes y hasta el 5 de enero de 2027, una exposición itinerante que reúne 33 fotos de mujeres con dispacidad realizadas por la artista vizcaína Sheila González Azcona.

En un comunicado, Fekoor ha informado que la muestra forma parte del programa Expo Distrito, dentro de Kultura Barrutik, y la entrada es libre en todos los casos.

La exposición reúne 33 fotografías en blanco y negro de la artista Sheila González Azcona, que retrata cuerpos y partes de cuerpos desnudos de mujeres con discapacidad física, siempre respetando su intimidad. Cada retrato se acompaña de una frase que cada mujer ha elegido para describirse.

Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 1.300 millones de personas, el 16% de la población mundial, viven con una discapacidad significativa y, aproximadamente el 80%, reside en países de ingresos bajos y medios.

"HISTÓRICAMENTE INVISIBLE"

En palabras de la técnica de Igualdad de Fekoor, Izaskun Jiménez, las mujeres con discapacidad son un grupo "históricamente invisible y sometido a un doble filtro, el que impone la sociedad sobre el cuerpo de las mujeres y el que impone sobre los cuerpos con discapacidad".

En ese sentido, ha añadido, la exposición quiere mostrar que la discapacidad "está en los ojos de quien mira" ya que "todos los cuerpos son bellos, sin importar los adornos que la vida nos haya obligado a llevar".

La muestra se instalará en cinco barrios de Bilbao de forma sucesiva y tras arrancar en Castaños, del 1 al 29 de septiembre; se trasladará a Santutxu (1-15 de octubre); San Inazio-Ibarrekolanda (19 de octubre - 16 de noviembre"; Begoña (18 de noviembre - 4 de diciembre); y, por último, recalará en Errekalde, donde cerrará itinerario del 9 de diciembre al 5 de enero de 2027.

Cada sede incluye un libro de firmas, folletos explicativos y un póster con los nombres de las mujeres retratadas.

BIOGRAFÍA

Sheila González Azcona (Santurtzi, 1984) es artista visual, graduada en Bellas Artes por la Universidad de Murcia y con un máster en Educación Artística por la Universidad Católica de Murcia.

Su trabajo aborda temas como el paisaje urbano, la representación de las mujeres en la Historia del Arte y la inclusión de las personas con discapacidad.