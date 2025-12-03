Fekoor pide a la juventud con discapacidad liderar el activismo

Fekoor conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en el BEC de Barakaldo (Bizkaia) - FEKOOR

BILBAO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica de Bizkaia (Fekoor) ha conmemorado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad poniendo el acento en el relevo generacional como "garantía de continuidad" del movimiento asociativo y en la necesidad de que la juventud con discapacidad lidere el activismo.

En un acto reivindicativo celebrado en el BEC de Barakaldo bajo el lema "Diska Style", el vicepresidente de la entidad, Serafín Iglesias, ha centrado su discurso en la necesidad de que la juventud con discapacidad lidere el movimiento y tome el testigo de las generaciones anteriores.

En ese sentido, les ha exhortado a participar activamente en la toma de decisiones que les afectan. "Quiero dirigirme especialmente a la juventud con discapacidad: No seáis el mueble en la habitación. No os conforméis con ser receptoras de políticas que otras personas deciden. Vuestra opinión importa. Vuestra energía importa. Vuestra voz importa", ha afirmado Iglesias.

El vicepresidente ha recordado el compromiso de la Declaración de Zaragoza (I Congreso Estatal de la Juventud con Discapacidad) y ha articulado la demanda de protagonismo de las nuevas generaciones: "Organizad vuestra voz, exigid vuestro espacio, participad. No es un favor, es un derecho".

La exigencia de este protagonismo se fundamenta en un objetivo: lograr vidas plenas en igualdad de condiciones. "No queremos sociedades paralelas ni espacios separados. Queremos vidas en comunidad, vidas independientes, vidas elegidas. Ni más ni menos de lo que corresponde a cualquier persona", ha enfatizado.

Durante el evento, Fekoor ha rendido homenaje a dos figuras fundamentales de la entidad que han fallecido recientemente: Juan Carlos Sola, quien fue director de la entidad durante 28 años, y Mari Carmen Azcona, miembro de la Junta Directiva, vicepresidenta de APDISA e impulsora de la Comisión Mujeres por la Igualdad de la Federación.

La entidad ha entregado este año el Premio Fekoor Saria Vida Independiente a la doctora Paula Belén Blasco Palacio, oftalmóloga del Hospital Universitario de Basurto y directora de la Unidad de Distrofias Hereditarias de la Retina.

Fekoor ha querido reconocer así su "trayectoria ejemplar y su compromiso humanista, que va más allá del ámbito clínico". Blasco Palacio ha sido premiada por su enfoque en la inclusión educativa, social y comunitaria de sus pacientes con discapacidad visual.

Al acto han asistido cerca de 300 personas, entre personas socias, integrantes de las 21 asociaciones que la integran, así como representantes políticos e institucionales, entre ellas, la consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto demográfico, Nerea Melgosa, y la diputada foral de Acción Social de Bizkaia, Amaia Antxustegi.