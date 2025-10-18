Feministas se concentran en Bilbao para "expresar indignación y rabia" por el asesinato de una mujer en Zarautz

BILBAO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Feminista de Euskal Herria se ha concentrado este sábado en la plaza del Teatro Arriaga de Bilbao para condenar la muerte de una mujer de 53 años presuntamente a manos de un hombre de 47 en Zarautz el pasado jueves y "expresar indignación y rabia" por ser el "sexto asesinato machista del año".

El acto ha reunido a decenas de personas y han leído un manifiesto en el que han lamentado haber tenido que activar el protocolo de asesinatos de la Marcha Mundial de las Mujeres por sexta vez este año.

"Desgraciadamente tenemos que seguir denunciando asesinatos, el lado más violento y lacerante de la violencia machista", han explicado, para añadir que están dispuestas "a exigir que se responsabilicen las instituciones y a todo aquel que sea cómplice de la violencia machista, especialmente a los hombres".

Desde el colectivo creen que la violencia la permite "un sistema capitalista cisheteropatriarcal colonialista y racista" que necesita "de relaciones subordinadas" para "su supervivencia".

Además, han exigido que "la violencia machista sea considerada un problema social y político de primer orden. Necesitamos medidas e inversiones reales contra la violencia machista, hay que dar cambios estructurales a un problema que es estructural". "Los hombres tenéis que asumir las responsabilidades que os corresponden", han interpelado.

El acto ha finalizado con un llamamiento a las concentraciones que tendrán lugar "en diferentes pueblos y capitales" de Euskadi en los próximos días.