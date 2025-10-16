La Feria de la Castaña invita a visitar Apellániz este fin de semana y disfrutar de un amplio programa de actividades

El evento pone de relieve el importante patrimonio natural y cultural de la comarca

VITORIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad alavesa de Apellániz acoge este fin de semana una nueva edición de la Feria de la Castaña que pone en valor uno de los productos más típicos del otoño, dentro del homenaje anual que la Cuadrilla de Montaña Alavesa brinda a este fruto seco saludable y versátil.

La directora de Medio Natural, María José Madeira, ha presentado este jueves la iniciativa, junto a la alcaldesa de Arraia-Maeztu, Ana Fernández de Monje, el presidente de la Junta Administrativa de Apellániz, Sergio Martínez, y la Red de Semillas de Euskadi.

La cita, que cumple su sexta edición, propone un programa de actividades para todos los públicos y tendrá lugar este sábado y domingo. Está previsto el desarrollo de 'ekopaseos hogares verdes' en el que, partiendo de Apellaniz, se visitarán las antiguas manzanedas, los castaños centenarios y la parcela de ensayo donde se están realizando los diferentes ensayos selvícolas para revitalizar los viejos trasmochos.

Además, habrá un taller de cestería y la habitual cosecha colectiva de castañas. La novedad de esta fiesta será el asado participativo de castañas con historias de castañas.

El mercado con productores locales, el 'ekopaseo' por el castañar de Atxurdina-Ilarram, la exhibición de talla con motosierra, junto a la cata del pastel de castañas elaborado por Luis Sosoaga, la cata de panes de castaña con Mendialdeko Ogia y el II Certamen de Poesía Feria de la Castaña, son algunos de los atractivos de la propuesta festiva.

Madeira ha destacado que esta feria "ayuda a visibilizar esta comarca, poniendo en valor usos tradicionales que son fundamentales para la identidad de su comunidad, y ayudará a potenciar sinergias al abrigo del extraordinario patrimonio natural, paisajístico, cultural y de pasado industrial del que goza esta tierra".

"Desde la institución foral se promueve activamente la conservación de los viejos castañares a largo plazo. La parcela de experimentación de Atxurdina-Ilarra, en la zona norte del castañar, es todo un ejemplo de cómo el trabajo comunitario puede convertirse en un referente en participación ciudadana, en conservación activa del medio natural, en la recuperación de la memoria y las costumbres, y en innovación, a través de los cursos y talleres que se imparten anualmente", ha remarcado la directora foral.

CASTAÑOS TRASMOCHOS

La Fiesta de la Castaña de Izki, en Apellániz, surge del trabajo que lleva desarrollando la Red de Semillas de Euskadi desde 2011 con las personas que habitan el Parque Natural de Izki y su área de influencia, y en especial del Concejo de Apellaniz, junto con el apoyo de la Diputación Foral de Álava.

Apellániz posee una de las mayores superficies de castaños trasmochos de Euskadi y es, para los expertos, una joya para el patrimonio de Montaña Alavesa.