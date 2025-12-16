La feria de Santo Tomás de San Sebastián contará con 163 puestos y una veintena de actividades

Cartel de la feria de Santo Tomás de San Sebastián 2025 - DONOSTIA KULTURA

SAN SEBASTIÁN, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La feria de Santo Tomás de San Sebastián contará este próximo domingo con 163 puestos y con una amplia programación en la que no faltarán la txistorra, diferentes concursos y una veintena de actividades para amenizar "una de las festividades más queridas por los donostiarras".

La concejala de Actividades Festivas, Ana López, ha presentado este martes los detalles de la feria de este año en la que, además de los tradicionales puestos de venta de txistorra, regentados por diferentes asociaciones y entidades, habrá "actividades para todos los gustos y edades que permitirán pasar un buen día de feria con la familia, los amigos o en pareja".

La gran protagonista de la feria de este año se llama Poxpolin, una cerda mixta de la raza Duroc, criada en libertad, y que el día de la feria pesará entre 370 y 380 kilogramos, que, como es habitual, estará ubicada en la plaza de la Constitución.

La feria contará también con puestos de artesanía, conservas, miel, embutidos, repostería, frutas y verduras y otros, además de los de txistorra, que estarán ubicados en ocho lugares diferentes del Centro y Parte Vieja, que también acogerán los distintos concursos organizados para 2025.

Donostia Kultura Festak, en colaboración con diferentes asociaciones y entidades, ha programado para el día de Santo Tomás seis concursos: el concurso gastronómico La Txistorra en la Gastronomía, el concurso de exposición de productos del campo, el de miel de Donostialdea, el concurso y exhibición de espantapájaros, el XIX Concurso de Txistorra de Euskal Herria y el de trajes de baserritarra.

Asimismo, se han programado diferentes actividades infantiles, deportivas y culturales como talleres de manualidades, de elaboración de velas, un taller de dibujo, en el que se animará a los más pequeños de la casa a pintar a la cerda Poxpolin y guardarla en su corral o juegos inspirados en la mitología vasca.

ANIMALES, DEPORTE Y MÚSICA

Un año más, estará la tradicional exposición de animales que se ubicará un año más en la plaza Okendo, en la que podrán verse vacas, ovejas o cabras, pero en la que no habrá aves por las restricciones sanitarias.

En cuanto al deporte, habrá pelota a mano femenina o la Urrezko Kopa femenina de aizkolaris en la plaza de la Trinidad, a la que seguirá una sesión con berstolaris en la misma plaza. Además, trikitilaris y txarangas pasarán por las calles del centro y la Parte Viaje, y habrá 'muxikos' y romería en el kiosco del Boulevard.

Los barrios también tendrán protagonismo este próximo domingo, ya que de de la mano de diferentes asociaciones, se podrá disfrutar de diferentes espacios feriales en Amara Berri, Amara Zaharra, Txominenea, Antiguo, Aiete, Loiola y Gros. Los días previos, entre el 14 y el 20 de diciembre, habrá feria de Santo Tomás en Ibaeta, Intxaurrondo, Morlans y Altza.

El Ayuntamiento de San Sebastián continúa trabajando para promover unas fiestas "más limpias y sostenibles", para lo que se contará con 45.000 vasos reutilizables, bidones de recogida de aceite para los puestos de txistorra y talo y un refuerzo en el servicio de contenedores. Además, se instalarán 119 WC químicos en todos los lugares que acogerán actividades festivas.