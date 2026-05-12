El Festival de Cine Fantástico de Bilbao otorga un Fant de Honor al actor italiano Fabio Testi

Cartel de Fant Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Fantástico de Bilbao - FANT, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, suma a Fabio Testi a la lista de galardones de esta 32ª edición. El actor italiano recogerá el Fant de Honor, trofeo que reconoce la trayectoria de profesionales destacados en el género de terror y fantasía, durante la gala de clausura del Festival este sábado, 16 de mayo, a las 19.30 horas, en la Sala BBK.

Fabio Testi se une así a Aránzazu Calleja (Fant de Honor), Eugenio Mira (Premio Estrella del Fantástico) y Bruno Martin (Premio Fantrobia), personas galardonadas de esta edición, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao.

El actor protagoniza la película "Reflections in a Dead Diamond", dirigida por Hélène Cattet y Bruno Forzani, que se proyectará en la gala de clausura. Junto al italiano, forman parte del elenco Yannick Renier, Koen De Bouw, Maria de Medeiros, Thi Mai Nguyen, Céline Camara, Kezia Quental y Sylvia Camarda.

Considerado como uno de los galanes del cine italiano, Testi (Peschiera del Garda, 1941) ha rodado un buen número de películas de todo tipo de géneros (incluidos el fantástico y el terror) dirigidas por directoras y directores de ambos lados del Atlántico.

En su filmografía se encuentran "Il giardino dei Finzi-Contini, 1971, dirigida por Vittorio de Sica, que obtuvo el Óscar a la mejor película de habla no inglesa; "Qué habéis hecho con Solange" (1972); "I quattro dell'apocalisse" (1975); "L' Eredità Ferramonti" (1976); "The Ambassador" (1984); "La iguana" (1988)"; o "Road To Nowhere" (2010).

El actor tiene en su haber el Premio Tabernas de Cine, del Almería Western Film Festival 2024, y el Premio Premio Saraqusta a su trayectoria como actor, del Saraqusta Film Festival también en 2024.

Testi estuvo en la villa rodando bajo las órdenes de Imanol Uribe "Adiós pequeña" ("Bilbao Blues", en el extranjero,) película que protagonizó junto a Ana Belén, Nacho Martínez y Juan Echanove, entre otros.