El festival 'Crossover. Cultura de Series' contará con Nagore Aranburu en un episodio especial del podcast 'Klaketa'

La actriz Nagore Aranburu posa tras recibir el Goya a Mejor Actriz de Reparto por 'Los Domingos' en la 40º edición de los Premios Goya. - Lorena Sopêna - Europa Press

SAN SEBASTIÁN 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La actriz Nagore Aranburu, recientemente galardonada con el Premio Goya a mejor actriz de reparto por 'Los domingos', se incorporará a la programación de la novena edición del festival 'Crossover. Cultura de Series', que se celebrará desde el próximo lunes en San Sebastián. La intérprete azpeitiarra acompañará a la actriz Fariba Sheikhan en un episodio especial del podcast 'Klaketa'.

Según han destacado desde la Diputación de Gipuzkoa, la presencia de Nagore Araburu en el festival Crossover "ofrece la oportunidad de hacer junto a ella un repaso a toda su carrera".

Se hará especial mención a "las exitosas series que ha protagonizado desde sus inicios" como 'Maite', de la que también era guionista, 'Patria', 'Cristobal Balenciaga', 'Hondar Ahoak' o 'Querer', además de sus papeles en las películas 'Loreak', 'Ane', 'Maspalomas' o 'Los Domingos'.

Por esta película, ha obtenido el premio Goya este año como mejor actriz de reparto y también el premio Feroz a mejor actriz de reparto de una película. En los Feroz, ha sido galardonada, asimismo, como mejor actriz protagonista de una serie por 'Querer'.

La actriz guipuzcoana participará, en la jornada de inauguración del certamen, en un episodio especial del podcast centrado en el audiovisual vasco y dirigido por Gaizka Izaguirre 'Klaketa', junto a Fariba Sheikhan. Se grabará, en la jornada de inauguración del festival Crossover, en el Convento de Santa Teresa de la Parte Vieja donostiarra, dentro del apartado 'Diálogos'.

Asimismo, la productora ejecutiva de Movistar Plus+, Cristina Merino, participará en las presentaciones de los dos estrenos de la plataforma que se podrán disfrutar en Crossover, 'Yo siempre a veces' y 'Por cien millones'.