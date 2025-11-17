El Festival Internacional de Títeres de Sestao celebrará desde este sábado nueva edición

Presentación de la nueva edición del Festival Internacional de Títeres de Sestao. - AYUNTAMIENTO DE SESTAO

BILBAO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Títeres de Sestao comenzará este próximo sábado, 22 de noviembre, hasta el domingo 30 su 38ª edición, en la que ofrecerá nueve espectáculos de compañías de Bizkaia, Barcelona, Castellón, Granada, Francia, Argentina e Italia-Holanda.

El certamen, organizado por el Ayuntamiento vizcaíno de Sestao y cuya nueva edición ha sido presentada este lunes, se desarrollará en el Salón de Actos de la Escuela de Música, principalmente dirigido al público infantil.

En esta ocasión, se incluirán de nuevo nueve obras en su programación, entre las que destacan "una versión moderna del clásico Pinocho hasta una versión femenina de Tarzán, pasando por una niña costurera con fama de valiente a quien le encargaron liberar la región de un gigante y un terrible unicornio que atemorizaba a sus habitantes, o Eneko, un niño impaciente que lo quiere todo ya, sin esperar un segundo, y aprenderá a tomarse la vida con más calma".

Cuatro de las obras serán en castellano, dos en euskera y las tres restantes sin palabras. Los días 22 y 23 habrá doble función a las 17.00 y 18.30 horas, mientras que del lunes 24 al viernes 28 las representaciones serán a las 18.45 horas y el sábado 29 y el domingo 30 comenzarán a las 18.00 horas.

El precio de las entradas se mantendrá en 5 euros para facilitar que el público infantil pueda disfrutar de este Festival Internacional de Títeres, han precisado desde el Ayuntamiento.