El festival Musika-Música ofrece conciertos de música de cámara con narraciones y cuartetos internacionales clásicos

Cartel promocional de Musika-Música - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 25ª edición el Festival Musika-Música incluye en la Sala 0D del Palacio Euskalduna de Bilbao un espacio dedicado a la música de cámara, que recibirá a cuartetos y dúos clásicos, y mezclas de música con narración.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Bilbao ha informado de que la sala permitirá acercarse "a obras fundamentales del repertorio camerístico junto a propuestas que amplían el formato tradicional de concierto".

Así, el Dúo del Valle ofrecerá un programa con obras de Poulenc y Schubert, en conciertos para piano a cuatro manos y de Ravel y Milhaud para dos pianos. Por otro lado, tendrá lugar una propuesta que combina voz, música y narración a cargo de Collegium Musicum Madrid, que pondrá voz a "Canciones a cuatro voces. Semper Dowland, Semper dolens" de Dowland. El programa contará también con Martín Llade como narrador y con Manuel Minguillón al laúd y en la dirección.

La programación de la Sala 0D se completa con una serie de conciertos de cuartetos y dúos: Leipzig String Quartet interpretará obras de Haydn; el Philharmonic String Quartet Berlin ofrecerá partituras de Beethoven y Dvorák; Pavel Haas String Quartet obras de Schubert, piezas de Dvorák y Smetana; Elias String Quartet interpretará composiciones de Purcell y Beethoven; y MUSIca AlcheMIca, con Lina Tur Bonet al violín y en la dirección, abordará el repertorio de Fontana, Castello, Falconieri y Scarlatti, entre otros.

Las entradas pueden adquirirse en la taquilla y en la página web del Palacio Euskalduna, en la página web musika-musica.bilbao.eus, así como en la taquilla del Teatro Arriaga, únicamente para el concierto inaugural. El precio para los pases de la sala 0D es de 9 euros.