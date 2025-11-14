El festival de títeres Titirijai de Tolosa (Gipuzkoa) celebrará su 43 edición del 22 al 30 de noviembre

SAN SEBASTIÁN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El festival de títeres Titirijai de la localidad guipuzcoana de Tolosa celebrará su 43 edición del 22 al 30 de noviembre, en la que se ofrecerán 17 espectáculos de quince compañías diferentes, con un total de 56 representaciones.

Entre las compañías participantes hay una belga que acude por primera vez a Tolosa, O Quel Dommage, que presentará el espectáculo 'Ma Tache', que ha recibido el Premio del jurado en el International Children's Festival of Bucarest y el premio al mejor trabajo creativo en el International Children's Festival of Kotor (Montenegro).

Además, de nuevo participará la compañía italiana Zaches, quien en esta ocasión presentará el último espectáculo de su trilogía, 'Pinocho'. En esta edición se podrá ver también lo nuevo de la compañía gallega Nauta, 'Ephimeros', llevada a cabo en Tolosa en Residencia de creación.

También volverá a Titirijai la exposición de títeres en los escaparates de comercios de Tolosa y este año, en lugar de llevar una connotación navideña, serán marionetas de máscaras de Gelede las protagonistas. Se trata de marionetas que fueron objeto de una exposición temporal hace años en el Centro Internacional del Títere de Tolosa, Topic, y que tras ser adquiridas hace un año se podrán ver durante el Festival en la Sala Ambigú.