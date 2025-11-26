El festival vegano Be Veggie ofrecerá en Ficoba de Irun cerca de 40 actividades del 6 al 8 de diciembre

Presentación del festival Be Veggie 2025 - FICOBA

SAN SEBASTIÁN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición del festival vegano Be Veggie 2025 ofrecerá en el recinto ferial Ficoba de Irun del 6 al 8 de diciembre un total de 63 empresas expositoras, seis foodtrucks, 15 asociaciones y cerca de 40 actividades. La entrada y parking serán gratuitos.

En un comunicado, los organizadores han destacado que este año el festival "propone convertir las ideas en acción, transformar hábitos diarios y comprender que cada decisión suma en la construcción de un mundo más ético". Como en años anteriores, la entrada será gratuita.

En el espacio Sukaldean, chefs y divulgadoras como Aida Lídice (@beginveganbegun), Miriam Ortiz o Itziar Bandrés (@itziarbandres) compartirán recetas navideñas y menús 100% vegetales.

Por su parte, la nutricionista Maddi Etxeberria (@begaonegin) mostrará cómo hacer atractivas las verduras. Por otro lado, el escritor y periodista Javier Morales (@javiermoralesortiz) presentará su libro 'La hamburguesa que devoró el mundo', mientras que Cristina Rodrigo (@crispipics), autora de 'Mi revolución vegana', reflexionará sobre cómo construir un veganismo "inclusivo y cercano".

La mesa redonda 'Santuarios y refugios: historias de rescate y esperanza' pondrá voz a quienes dedican su vida al cuidado y la defensa de los animales, y María González Lacabex (@mglacabez) de Intercids analizará la campaña por la prohibición de las granjas de pulpos. Miriam Jiménez Lastra (@miriamjlas), socióloga y activista, abordará el cruce entre veganismo, feminismo y ecologismo.

Además, la mesa a dos voces de Rocío Cano (@veganaynormal) y Mery Ocaña (@unaprofeverde), enfrentará el especismo en la educación. También tendrá lugar una charla sobre experimentación animal con el director Pablo de la Chica (@pablodelachica) y la periodista Lucía Arana (@LuciaArana), en la que se abordará su documental inédito 'Infiltrada en el búnker' y se compartirán imágenes y experiencias obtenidas durante la investigación en centros del Estado español.

Otras propuestas serán los Talleres GK, impulsados junto al clúster GK Green Fashion, como el de biocerámica sostenible, o el de coronas y decoraciones de Navidad con técnica de 'upcycling'. También habrá música en directo, DJs y actividades para todas las edades.