El FesTVal recalará la próxima semana en Vitoria-Gasteiz con los principales estrenos televisivos de la temporada

VITORIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La XVII edición del FesTVal, el Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz, se celebrará entre los próximos 1 y 6 de septiembre en la capital alavesa, para mostrar y presentar los principales estrenos de la nueva temporada televisiva y de las plataformas de televisión para la temporada de otoño-invierno con la presencia de sus rostros y artistas más conocidos a nivel nacional.

El Palacio de Congresos Europa volverá a ser su sede principal, donde se desarrollará la mayoría de la programación con presentaciones y estrenos absolutos tanto en jornada de mañana como vespertina.

De entre los estrenos que verán la luz en Vitoria-Gasteiz destacan el de la serie de la pareja cómica Pantomima Full, 'Entrepreneurs', o nuevas temporadas de formatos consolidados como la de 'MasterChef Celebrity', 'La Voz', 'Supervivientes All Stars', 'Informe Plus+' y 'Salvados', entre otros.

El FesTVal contará también con la participación de AMC Networks, la FORTA (Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos), la Academia de TV (Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual), el Sindicato de Guionistas de España ALMA, la Vitoria-Gasteiz Film Office y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), en diferentes convocatorias a lo largo de la semana.

ESTRENOS ABSOLUTOS

El evento audiovisual contará con estrenos absolutos como 'Entreperneurs', la primera serie original creada, escrita y protagonizada por Rober Bodegas y Alberto Casado, el dúo cómico Pantomima Full, que muestra el día a día de un grupo de emprendedores que trabajan en un 'coworking'. El reparto principal lo completan Aura Garrido ('Invisible', 'El ministerio del tiempo'), junto a Gonzalo de Castro, Victoria Martín y Luis Bermejo.

EITB acometerá el preestreno con público de 'El otro lado de la mesa', una las apuestas de ETB2 para la nueva temporada televisiva de otoño. El periodista Xabier García Ramsden estará al frente de este "innovador experimento sociológico que apuesta por el diálogo sincero y la reflexión profunda". Se trata, según ha explicado el festival, de un programa de servicio público, en el que cada semana participan dos personas completamente desconocidas y con opiniones radicalmente opuestas sobre un mismo tema.

Otra de los estrenos destacados será 'La Agencia', adaptación de Mediaset de la aclamada serie francesa 'Call my Agent' o 'Zoomers', una serie de Prime Video sobre la generación Z protagonizada por Biel Rossell Pelfort ('La Mesías', 'Jo mai mai'), la mexicana Azul Guaita ('Como agua para Chocolate', 'Rebelde', 'P#t@s redes sociales') y Berta Castañé ('Bienvenidos a Eden', 'Todos mienten', 'Viaje de fin de curso: Mallorca)'.

'Sin gluten', la nueva comedia de RTVE protagonizada por Diego Martín junto a un reparto coral en el que figuran intérpretes como Antonio Resines, Adam Jezierski, Alicia Rubio, Iñaki Ardanaz y Teresa Cuesta, contará con la colaboración especial de Marta Fernández Muro y Fernando Tejero. Se trata de "una ficción ágil, fresca y gamberra cuya acción transcurre en una escuela de cocina y que aborda con humor temas como la redención, la inclusión social y las segundas oportunidades".

NUEVAS TEMPORADAS

Se verán nuevas ediciones de programas contrastados como la de 'MasterChef Celebrity', que tendrá en Alejo Sauras, Valeria Ros, José Manuel Parada, Mariló Montero o Mala Rodríguez a algunos de sus participantes de renombre. El programa de La 1, que alcanza su décima edición, contará de nuevo con Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz como jurado.

Movistar Plus+ exhibirá en primicia la segunda temporada de 'Poquita fe', serie protagonizada por Esperanza Pedreño y Raúl Cimas, entre otros sobre las crisis de pareja. Acuciados por graves problemas económicos, la pareja protagonista deberá irse a vivir con los suegros.

También se estrenará la cuarta temporada de la serie 'La caza. Irati', producción de Movistar ambientada en la selva de Irati navarra y que cuenta en su elenco con Megan Montaner, Félix Gómez y Silvia Alonso.

El programa se cerrará el sábado 6 de septiembre en el Palacio de Congresos Europa con la tradicional Gala de Clausura y los 'Premios Joan Ramón Mainat', 'Premio Constantino Romero', 'Premios FesTVal' y 'Premio FesTVal-AISGE a la Interpretación', entre otros.

Los presentadores de la XVII Gala del FesTVal serán el periodista Jota Abril y la actriz Ane Rot, dentro de un espectáculo que dirigirán Poty Castillo y Alberto Maeso y en el que actuarán, entre otros, los cómicos Xavier Deltell y Daniel Fez.

El FesTVal ha resaltado el "alto" impacto del festival, que cuenta con un total de 60 medios acreditados y casi 200 periodistas, en un evento televisivo que el pasado año contó con más de 700 invitados.