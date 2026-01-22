El FesTVal de Vitoria-Gasteiz) celebrará su 18ª edición entre el 7 y el 12 de septiembre

El FesTVal se celebrará entre el 7 y 12 de septiembre - FESTVAL

VITORIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El FesTVal (Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz) celebrará su 18ª edición entre el 7 y 12 de septiembre, con el Palacio de Congresos Europa como sede principal.

La edición 2026 de FesTVal mantendrá su estructura de programación como el estreno en primicia de producciones audiovisuales, presentaciones, encuentros profesionales, actividades de calle o su tradicional gala de clausura, según ha informado la organización en un comunicado.

Los organizadores han asegurado que el año pasado el certamen "logró una repercusión mediática de más de 85,8 millones de euros, según los datos auditados desde Onclusive, con más de 20.000 noticias generadas en medios y millones de impactos de audiencia"

El programa de 2025 incluyó cerca de 50 actividades, con la asistencia de más de 40.000 personas, entre quienes se encontraban 500 profesionales del sector audiovisual.