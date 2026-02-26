Ficoba alcanza unos ingresos de 2,22 millones de euros en 2025 y genera un impacto económico de 44,6 millones

Presentación de los resultados de Ficoba de 2025 - FICOBA

SAN SEBASTIÁN, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El recinto ferial Ficoba de Irun (Gipuzkoa) ha alcanzado unos ingresos de 2,22 millones de euros en 2025 y ha cerrado el ejercicio con "las cuentas equilibradas y un saldo positivo del 2,5%". El impacto económico en el territorio ha ascendido a 44,6 millones de euros. El ferial ha acogido 270 eventos, en los que han participado más de 191.000 personas.

La alcaldesa de Irun y presidenta de Fundación Ficoba, Cristina Laborda, el viceconsejero de Turismo y Comercio del Gobierno Vasco, Jakes Aguirrezabal, la directora general de Promoción Económica de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Amaia Arregi, y el director de Ficoba, Ander Sarratea, han presentado el balance del pasado año.

Del total de citas celebradas en el recinto, 112 han sido reuniones y congresos, 75 exámenes y convocatorias de empleo público, 65 actos y espectáculos, y 18 ferias y exposiciones. Este último ámbito ha experimentado un crecimiento del 20% respecto a 2024, cuando se celebraron 15 ferias. El número de asistentes también ha registrado un incremento significativo, superando las 191.000 personas, lo que supone un crecimiento del 31% respecto a las 145.000 registradas en 2024.

"La alta versatilidad del equipamiento, que combina actividad ferial, congresual, cultural, de ocio, comunitaria y de servicio público, una pluralidad que reduce la dependencia de un único segmento de mercado y contribuye a estabilizar la ocupación anual del recinto, que este año ha sido de 336 días", han señalado los responsables de Ficoba.

NUEVOS FORMATOS Y CITAS ASENTADAS

El ejercicio 2025 también ha sido el año de la consolidación de nuevos formatos y de la evolución de citas ya asentadas. Propuestas de reciente incorporación como Burger Fest, que ha recalado ya en tres ocasiones en Ficoba y cuya última edición se ha celebrado nuevamente en enero de 2026, han confirmado "su capacidad de convocatoria y su conexión con el público".

En esa misma línea, la Feria de Antigüedades Coleccionismo y Vintage volvió al calendario con una "excelente" acogida y repetirá este año, al igual que Flashback, la fiesta para los amantes de la música de los 90 que agotó entradas en tiempo récord y ha asegurado igualmente su continuidad.

El recinto ha acogido además formatos como el 50 aniversario de Gureak o Eusko Skills, las olimpiadas de la formación profesional. Las ferias propias impulsadas por Ficoba, como la feria de la soldadura y las tecnologías de unión, Unire, o la feria náutica de Euskadi, Ababor, Feria Náutica de Euskadi, continúan consolidándose como "propuestas estratégicas" y citas habituales como la Exposición Internacional Canina evolucionan en formato, creciendo de una a dos jornadas.

El calendario ha incorporado iniciativas como el 'showroom' de los nuevos autobuses de Lurraldebus, así como encuentros empresariales y corporativos como la reunión de SIFRA o la carrera solidaria Twing Raid, la feria eco de Euskadi Bioterra y el festival vegano Be Veggie.

AVANCE 2026

De cara a 2026, Ficoba afronta un calendario ambicioso que combina el regreso de eventos consolidados con nuevas propuestas. Entre las novedades, Lanauto nueva feria profesional del vehículo de trabajo y de la última milla, creada para conectar a instituciones, empresas y profesionales en un ámbito estratégico para la movilidad y la logística.

Entre las propuestas que repiten, destaca la vuelta de Expotaku, evento de anime, cosplay y gaming, que recaló en Ficoba en 2015 y que se celebrará los días 19 y 20 de septiembre, o la celebración de la quinta edición de MUBIL Mobility Expo, feria profesional de la industria de la movilidad sostenible del sur de Europa (25-26 de marzo).

También se celebrará la séptima edición de Uhinak, Congreso internacional sobre cambio climático y litoral (8-9 de octubre), la Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage (17-18 octubre), la cuarta edición de la feria del distribuidor Ipardis (16 y 17 de marzo) y la feria de empleo transfronterizo Lanean (21 de mayo).

El festival vegano Be Veggie cambia este año cambia su tradicional emplazamiento de diciembre para celebrarse del 31 de octubre al 1 de noviembre. Otras citas programadas son el Encuentro de sevillanas con motivo del Día de Andalucía (1 de marzo), los XI Premios Irun Ekintzan (5 de marzo), la décima edición de Caravantur, feria de Caravaning, Camper y Furgonetas (6-8 de marzo) o la XIX Exposición Internacional Felina (4-5 abril).

Los días 11 y 12 de abril Ficoba acogerá la exposición criaturas jurásicas y el 18 de abril el concierto Flashback 2026. Una nueva edición de la Exposición Internacional Canina tendrá lugar los días 25 y 26 de abril, mientras que el 14 de mayo será el turno de la jornada Basque Food Cluster Eguna. Lanauto, feria profesional del vehículo de trabajo y de la última milla, se celebrará los días 15 y 16 de mayo.

Otros de los eventos destacados en la programación confirmada hasta la fecha son Alardealdia (31 de mayo), Bioterra 2026 (5-7 de junio), Feria Outlet (25-27 septiembre), Asamblea de Regions 4 Climate (5-7 octubre), la feria de bodas Los Muñecos de la Tarta (17-18 de octubre), Pasaje del Terror (7 de noviembre), Ficoauto, Feria de vehículos de ocasión (13-15 de noviembre) y el evento Izaro-Kontzertu baten arkiquektura (23 de enero de 2027).

"POTENCIAL ECONÓMICO"

La alcaldesa de Irun ha destacado que "un año más queda demostrado el enorme potencial económico que Ficoba supone para la ciudad y para el resto del territorio y Euskadi". "Nuestro recinto ferial se vuelve a situar en altos estándares de calidad en la organización de actividades de todo tipo y este buen balance de resultados y la buena respuesta obtenida por parte de quienes lo escogen para sus eventos, nos reafirma en el proyecto de éxito en el que se ha convertido", ha afirmado.

El viceconsejero de Turismo y Comercio, por su parte, ha asegurado que en 2025 Ficoba "ha reafirmado su papel como motor económico y social del territorio, consolidándose como un espacio estratégico para el impulso empresarial, la innovación y la dinamización cultural".

"La actividad desarrollada en Ficoba no solo ha contribuido a atraer visitantes y oportunidades de negocio, sino que también ha reforzado la proyección transfronteriza del territorio, posicionando a Irun como un punto de encuentro clave entre empresas, profesionales y ciudadanía, y subrayando su importancia estratégica dentro del tejido económico guipuzcoano", ha resaltado.

Finalmente, la directora general de Promoción Económica de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha apuntado que los datos de 2025 confirman que Ficoba "es una realidad sólida y estratégica para Irun, Bidasoaldea y el conjunto de Gipuzkoa".

"Crecimiento, proyección internacional y capacidad de tracción económica se combinan para consolidarlo como uno de los principales dinamizadores del territorio. Ficoba genera riqueza, empleo y oportunidades, y es un aliado clave para seguir construyendo el futuro de Gipuzkoa", ha concluido.