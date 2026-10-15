La Fiesta de la Castaña de Apellaniz homenajea al fruto más emblemático del otoño alavés

Fiesta de la Castaña de Apellaniz - DFA

VITORIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición de la Fiesta de la Castaña llega este fin de semana a Apellaniz para visibilizar y poner en valor uno de los frutos más característicos del otoño alavés con un programa de actividades dirigido a todos los públicos.

La directora de Medio Natural, María José Madeira, ha presentado esta mañana, junto a la alcaldesa de Arraia-Maeztu, Ana Fernández de Monje, el vocal de la Junta Administrativa de Apellániz, Sergio Martínez Rituerto y la Red de Semillas de Euskadi, lo más destacado de las dos jornadas en las que se desarrolla la celebración.

La principal novedad de este año será la charla sobre el proyecto Basabiotza, una iniciativa familiar procedente de Navarra dedicada al cultivo, aprovechamiento y transformación de la castaña. Sus protagonistas compartirán su experiencia y acercarán a una forma de entender el castañar como un paisaje de gran valor natural y cultural, además de como un espacio productivo en el que es posible recuperar y desarrollar nuevos aprovechamientos.

La charla permitirá conocer de primera mano el trabajo que hay detrás del cultivo y la transformación de este fruto y descubrir experiencias que pueden servir de inspiración para seguir poniendo en valor los castañares de Montaña Alavesa.

Los tradicionales 'ekopaseos' volverán a recorrer el castañar de Atxurdina-Ilarra, con salida desde la plaza de Apellániz. Durante el recorrido se visitará la parcela de experimentación de Atxurdina-Ilarra, un espacio donde conviven viejos castaños trasmochos con nuevas plantaciones y que se ha convertido en uno de los lugares en los que el pueblo está desarrollando la mayor parte del proyecto de puesta en valor, formación y promoción de buenas prácticas en la gestión de los castañares.

Será una oportunidad para conocer el patrimonio natural y cultural asociado a estos bosques y acercarse a las experiencias que se desarrollan para garantizar su conservación y recuperación. Además, contarán con sillas Joelette, para facilitar que también puedan participar personas con movilidad reducida y disfrutar del recorrido y del paisaje del castañar.

PRODUCTOS LOCALES

El mercado con productores locales, el taller de cestería, la exhibición de talla con motosierra, junto la cata de panes de castaña con Mendialdeko Ogia , el asado colectivo de castañas y el III Certamen de Poesía Feria de la Castaña son algunos de los atractivos que completan la propuesta festiva. Así como la exposición de fotografías titulada 'Raíces de Boj', de Pedro María López de Lacalle.

La directora de Medio Natural ha subrayado que esta fiesta "permite reconocer el papel de nuestros bosques y de nuestro patrimonio natural". "Los montes que nos rodean forman parte de la riqueza de este territorio y constituyen un recurso fundamental desde el punto de vista ambiental, paisajístico y también económico. Cuidarlos es una responsabilidad compartida entre instituciones, entidades locales y ciudadanía", ha señalado.

La Fiesta de la Castaña de Izki, en Apellániz, surge del trabajo que lleva desarrollando la Red de Semillas de Euskadi desde 2011 con las personas que habitan el Parque Natural de Izki y su área de influencia, y en especial del Concejo de Apellaniz, junto con el apoyo de la Diputación Foral de Álava.

Apellániz posee una de las mayores superficies de castaños trasmochos de Euskadi y es para los expertos una "joya" para el patrimonio de Montaña Alavesa.