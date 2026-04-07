La Filmoteca Vasca dedica el ciclo 'Cine vasco' al patrimonio y al cine hecho por mujeres

Presentación del ciclo 'Cine vasco' - FILMOTECA VASCA

SAN SEBASTIÁN, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Vasca abordará el patrimonio y el cine hecho por mujeres en el ciclo 'Cine vasco', que tendrá lugar en los próximos tres meses en Vitoria-Gasteiz, Donostia/San Sebastián y Bilbao. Tras haber dedicado los últimos cinco años a "dar luz" a los trabajos de las cineastas vascas, este año amplía el foco y proyectará 16 películas en diez sesiones que repasan títulos que "han marcado la historia de nuestra cinematografía".

El ciclo, que comienza el miércoles 15 de abril en Vitoria, ha sido presentado este martes en Tabakalera en un acto en el que han estado presentes la vicelehendakari y consejera de Cultura del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, el director de la Filmoteca Vasca, Joxean Fernández, el director del museo Bellas Artes de Bilbao, Miguel Zugaza, el director de Programación de EITB, Joselu Blanco, y la cineasta Helena Taberna.

Durante los meses de abril, mayo y junio se podrán ver en Artium Museoa, Bizkaia Aretoa y Tabakalera cintas dirigidas por mujeres como 'Yoyes' (Helena Taberna, 2000), ópera prima de una de las directoras de "referencia" del cine vasco; 'Hirugarren koadernoa' (Lur Olaizola, 2022), trabajo de recuperación de la memoria de la militante de ETA, Yoyes, a través de la voz de Ana Torrent.

También podrán verse 'Urak aske' (Bego Zubia Gallastegi, 2021), que recoge "la reversión que supuso la destrucción de la presa de Artikutza" y 'La capitana Alegría / Pour don Carlos' (Musidora / Jaime de Lasuén, 1921), posiblemente la primera ficción rodada en Euskadi y con producción vasca que Musidora, un mito entre las actrices francesas de la época, dirigió junto al aristócrata carlista Jaime de Lasuén.

Además, para celebrar el décimo aniversario de (H)emen, la asociación de mujeres del sector audiovisual y las artes escénicas de Euskadi, se proyectarán una obra de una de las pioneras del cine vasco, 'Irrintzi' (Mirentxu Loyarte, 1978), y la revisión que hizo de esta película una de las fundadoras de la asociación: 'Irrintziaren oihartzunak' (Iratxe Fresneda, 2016).

El patrimonio vertebra también el resto del programa y, en especial, la sesión dedicada a la Guerra Civil, compuesta por cuatro de las películas que produjo la sección de Propaganda del Gobierno de Euskadi: 'Entierro del benemérito sacerdote vasco José María de Korta y Uribarren, muerto en el frente de Asturias' (1937), 'Semana Santa en Bilbao' (1937), 'Guernika' (Nemesio Sobrevila, 1937) y 'Elai-Alai' (Nemesio Sobrevila, 1938).

DOCUMENTAL EN EUSKERA

Asimismo, se proyectará 'Gure Sor Lekuaren bila' (2015), un trabajo en el que Josu Martinez propone completar la historia del que, probablemente, fuera el primer documental realizado íntegramente en euskera y que se estrenó en Hasparren en 1956.

También Koldo Almandoz y Gorka Bilbao hacen un ejercicio de memoria al documentar en 'Itzalak argitzen' (2026) el reciente proceso de restauración de cuatro mediometrajes producidos a mediados de los 80. 'Hamaseigarrenean aidanez' (Anjel Lertxundi, 1985), 'Zergatik panpox' (Xabier Elorriaga, 1985), 'Ehun metro' (Alfonso Ungría, 1985) y 'Oraingoz izen gabe' (José Julián Bakedano, 1986) fueron restauradas el año pasado, en colaboración con el Gobierno Vasco y EITB, y el resultado de este trabajo es esta película -una producción propia de EITB- que se verá por primera vez en salas.

La Filmoteca Vasca recuperará también 'Fuego eterno' (1985). Dirigida por José Ángel Rebolledo y producida por Imanol Uribe, contó con la fotografía de Javier Aguirresarobe, la música de Alberto Iglesias, la dirección artística de Gerardo Vera y las interpretaciones de Ángela Molina e Imanol Arias.

La comedia estará presente en el ciclo gracias a 'Agur Etxebeste!' (Asier Altuna/Telmo Esnal, 2019), que en San Sebastián presentará Elena Irureta, y al cortometraje 'Un novio de mierda' (Borja Cobeaga, 2010) y 'Pagafantas' (Borja Cobeaga, 2009), este último, el primer largometraje de uno de los "padres" de la comedia vasca. Las entradas se podrán adquirir en las taquillas y en las páginas web de Artium Museoa, Tabakalera y el museo Bellas Artes de Bilbao.