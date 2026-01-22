La Fiscalía vasca afirma que deberán establecerse medidas preventivas y de control si reabren las colonias de Bernedo

Archivo - Carmen Adán - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, ha afirmado que las administraciones públicas deberán adoptar las medidas preventivas y de control "adecuadas" en el caso de que este próximo verano reabran las colonias de Bernedo (Álava), en las que se investigan presuntos delitos contra la libertad sexual de varios menores de edad.

Adán, en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en unas jornadas sobre derechos y discapacidad, se ha referido a las informaciones que indican que los responsables de las colonias de Bernedo están organizando para este próximo verano el reinicio de los campamentos.

La fiscal superior ha recordado que la investigación está "en una fase inicial de comprobaciones, sin que se haya adoptado todavía ninguna medida". En este sentido, ha indicado que, cuando concluyan las investigaciones, "será el momento de concretar las imputaciones, las medidas si procedieran, o las comunicaciones que hubiera que realizar".

Respecto al hecho de que pueda reanudarse el próximo verano la actividad de unas colonias sobre las que se están investigando varios posibles delitos, ha afirmado volver a abrir los campamentos es "una cuestión privada". "Lo que a nosotros nos compete es que en este momento está vigente el ámbito administrativo", ha indicado.

En este sentido, ha explicado que "las entidades públicas con interés y con necesidad de garantizar el interés superior del menor tendrán que adoptar las medidas preventivas de control adecuadas para que, tanto en la forma, como en las personas, como en las instalaciones, se garantice cualquier interés del menor que pueda estar afectado".

Por otra parte, ha afirmado que espera que el cambio de magistrado en el juzgado que investiga este caso no afecte al desarrollo de la instrucción.