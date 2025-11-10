La formación vasca ESB Quintet inaugura una nueva edición de los 'Martes Musicales' de Fundación Vital

Presentan un programa de comp. (EUROPA PRESS) -

Los 'Martes Musicales' de Fundación Vital regresan con una nueva edición de conciertos de los mejores músicos de cámara del panorama estatal e internacional, de mano de la actuación del grupo ESB Quintet, a partir de las 19.30 horas en Vital Fundazioa Kulturunea de Vitoria-Gasteiz.

En un comunicado, Fundación Vital ha explicado que la formación está liderada por el trombonista Alberto Urretxo, así como que Ensemble Soinuaren Bidaia (El Viaje del Sonido) es una formación vasca de música de Cámara, creada en 2015.

El grupo dispone de diferentes programas y formatos, protagonizados por la música de nueva creación y una visión integradora de la música, las artes y su difusión. En esta ocasión, junto a Laura Delgado e Íñigo Grimal, violines; Adriana Grigoras, viola, y Javier Martínez Campos, violonchelo; interpretarán obras de Extremiana, Mahler, Martínez Campos, Saglietti, Piazzola, Fauré y Otaolea.

ESB presentó en 2015 su primer CD, 'Soinuaren Bidaia', y tres años más tarde, un segundo, 'Soinuaren Bidaia II', ambos trabajos sustentados en emociones. En el año 2020, se estrenó en la sala de la Sociedad Filarmónica de Bilbao y la acústica de la Filarmónica fue elegida para la grabación de su tercer trabajo discográfico, 'Confluencias-Topaketak', primera grabación fonográfica vasca en la historia de la prestigiosa Sociedad Filarmónica.

Las entradas, a un precio de 8 euros, se pueden comprar en la sede de Fundación Vital (Casa del Cordón, Cuchillería 24), de lunes a jueves, de 8.30 a 14.00 y de 16.30 a 19.00 horas, y los viernes solo por la mañana, a través de la web www.fundacionvital.eus o en la taquilla de la sala desde una hora antes, si quedaran entradas disponibles.