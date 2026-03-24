El Foro Internacional de Arquitectura y Construcción Egurtek celebrará en octubre su nueva edición en el BEC

BILBAO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Foro Internacional de Arquitectura y Construcción en Madera Egurtek celebrará su XXI edición los días 28 y 29 de octubre en Bilbao Exhibition Centre (BEC), en Barakaldo, que incluirá un congreso en el que profesionales de la arquitectura presentarán sus trabajos, unas jornadas técnicas sobre el futuro del sector y la entrega de los Premios Egurtek.

El evento está organizado por el BEC con el apoyo del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y la colaboración de Infoedita, Escuela de Ingeniería de Bilbao, Baskegur y Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro.

Tras "el éxito" alcanzado en 2024, Egurtek regresará al recinto vizcaíno "para reafirmar su compromiso con la promoción de la madera como material clave en la lucha contra el cambio climático y como motor de innovación en la edificación sostenible", han explicado desde el BEC.

El foro, han destacado, "se mantiene como un punto de encuentro estratégico para compartir experiencias, promover sinergias y fomentar el uso de la madera como factor determinante en la reducción de la huella de carbono".

Reunirá en un congreso a "reconocidas figuras de la arquitectura mundial con presentaciones de sus trabajos más destacados, brindando una perspectiva única sobre las innovaciones y tendencias que están definiendo este ámbito".

Por su parte, las Jornadas Técnicas, organizadas por la Asociación de la Madera de Euskadi, Baskegur, abordarán "temas críticos" para el futuro del sector. De forma simultánea, la Zona Expo presentará soluciones vanguardistas y las últimas tendencias del mercado.

Este espacio contará de nuevo con los Innovation Workshops, donde las empresas expositoras darán a conocer sus productos y servicios en áreas como la ingeniería, el software de estructuras, el interiorismo y la construcción sostenible.

A lo largo del foro se entregarán los Premios Egurtek, que distinguen los mejores proyectos en las categorías de edificación, interiorismo, diseño de producto, los premios especiales BOIS/EGURRA/MADERA (BEM) y difusión, además del reconocimiento especial a la madera local (Basque Quality). El plazo de recepción de candidaturas finalizará el 4 de mayo.