Lander Martínez y Aina Vidal - FRENTE AMPLIO

BILBAO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Frente Amplio al Congreso de los Diputados por Bizkaia, Lander Martínez, ha defendido la política "puerta a puerta" que "consiste en escuchar, en mirar a la gente a los ojos y hablar de sus problemas cotidianos" ante quienes "ya están repartiéndose los ministerios y dando por hecho lo que va a pasar el 29 de noviembre".

Martínez ha realizado estas declaraciones en un acto de campaña que Frente Amplio ha llevado a cabo en la localidad vizcaína de Etxebarri, donde ha estado acompañado por la candidata al Senado por Bizkaia Alba Gutiérrez y por la diputada y portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal.

El candidato vizcaíno ha defendido la importancia de "escuchar" a la ciudadanía en un acto en el que en Etxebarri han "recorrido sus calles llamando a las puertas de nuestros vecinos y vecinas", método que ha querido contraponer a la "forma de hacer campaña con quienes dan por decidido el resultado electoral".

"Mientras nosotros estamos aquí, hablando con la gente, hay quienes ya están repartiéndose los ministerios y dando por hecho lo que va a pasar el 29 de noviembre", ha advertido, para recordar que "en 2023 Feijóo también daba por hecha su victoria y finalmente se constituyó un Gobierno que impulsó nuevas subidas del salario mínimo".

Martínez ha defendido la candidatura a la presidencia del Gobierno de Ada Colau, de quien ha recordado "su trayectoria en defensa del derecho a la vivienda", y ha asegurado que Frente Amplio ve los comicios del 29 de noviembre como "un referéndum entre vivienda y rentismo".

Además, ha insistido en que representan un "voto doblemente útil", para "frentar a la derecha y avanzar en derechos". "Los ministerios pueden repartirse en los despachos, pero los gobiernos se deciden en las urnas, y antes del 29 de noviembre quedan muchas puertas por abrir, muchas conversaciones por tener y muchas personas por escuchar", ha afirmado, para pedir en Etxebarri "un voto como una casa al Frente Amplio".

"VOTAR CON CLASE"

Por su parte, Vidal, en su visita a Etxebarri, ha sostenido que Frente Amplio es "probablemente la agrupación de partidos que mejor hemos entendido" que "estas elecciones no son unas elecciones más", y ha puesto en valor que en ella están "todas las izquierdas que no tiramos la toalla y que no renunciamos a ganar esta batalla a la extrema derecha".

"Creo que es importante en un sitio como este entender por qué no queremos apelar solo a las pasiones tristes o al miedo a la extrema derecha, somos gente ambiciosa, somos gente de izquierdas y somos gente que tenemos una larga tradición y bagaje de partirnos la cara precisamente por la mejora de las condiciones materiales", ha afirmado, para insistir en que "lo importante es entender que hay que votar con clase en estas elecciones".

Para Vidal, votar con clase implica "que nadie, ningún partido que haya podido votar contra la reforma laboral, se llame Esquerra Republicana o Bildu, puede presentarse con la cara alta en estas elecciones".

Así, ha afirmado que "está muy bien hacer buenos discursos, pero está mucho mejor votar a favor de la clase trabajadora".

La diputada catalana ha advertido que en Euskadi o Cataluña "un gobierno de derechas con Vox y el PP no nos va a venir especialmente bien", por lo que ha instado a la participación y "a votar pensando con la cabeza, con el corazón, con el hígado, con las manos y con los pies", pensando también en "las mujeres, en el colectivo LGTBIQ, en los trabajadores de este país, en los pensionistas, en nuestras comunidades y en nuestros barrios".