El frontón Michelin de Lasarte-Oria acoge el Campeonato de Parejas Femenino

Presentación del campeonato. - AYUNTAMIENTO DE LASARTE-ORIA

SAN SEBASTIÁN 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El frontón Michelín de Lasarte-Oria (Gipuzkoa) acogerá el 15 de febrero una jornada del Campeonato de Parejas Femenino con participación de la pelotari local Itsaso Iparragirre. La cita incluirá partidos de categoría juvenil y élite.

En rueda de prensa, la concejala de Deportes de Lasarte-Oria, Goizalde Pildain, y el alcalde de la localidad, Agustín Valdivia, han presentado esta primera jornada oficial de esta competición en el frontón Michelin.

Según han indicado, "el programa incluirá un partido de categoría juvenil con participación local y dos encuentros correspondientes a la categoría élite". La pelotari lasarte-oriatarra Itsaso Iparragirre disputará el encuentro juvenil junto a Izar Etxezarreta en la zaga, frente a la pareja formada por June Zabala e Intza Arruti.

"Para la joven delantera local será una oportunidad de competir en casa dentro de una jornada oficial del campeonato", ha destacado la edil. En categoría élite se celebrarán otros dos partidos del Campeonato de Parejas. En uno de ellos se enfrentarán Goiuri Zabaleta, campeona individual en 2024, y Olatz Arrizabalaga, cinco veces campeona del Parejas.

Zabaleta jugará con Bertiz como zaguera, mientras que Arrizabalaga lo hará junto a Arrate Bergara. La jornada se completará con el partido entre las parejas Ruiz de Infante-Mendizabal y Etxegarai-Capellán, en una de las últimas jornadas de la liguilla, con puntos importantes en juego de cara a la clasificación para semifinales.

Durante la presentación, Pildáin ha señalado que "la organización de esta jornada responde a uno de los objetivos prioritarios que se ha marcado el área de Deportes en esta legislatura: impulsar modalidades deportivas que visibilicen el deporte femenino y favorezcan una mayor participación de mujeres y niñas".

En este sentido, ha subrayado que "acoger competiciones oficiales y referentes femeninos en instalaciones municipales es una herramienta clave para avanzar en igualdad en el ámbito deportivo". Por su parte, el alcalde ha dicho que "Lasarte-Oria refuerza con esta cita su compromiso con un modelo deportivo más inclusivo y diverso", y ha añadido que "acercar competiciones femeninas de primer nivel contribuye a normalizar su presencia y a generar nuevos referentes deportivos".