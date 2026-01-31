Fundación Cristina Enea de San Sebastián celebra este domingo el Día de los Humedales con una visita a charcas de Igeldo

Fundación Cristina Enea de San Sebastián celebrará el domingo el Día de los Humedales con una visita a charcas de Igeldo - FUNDACIÓN CRISTINA ENEA

La Fundación Cristina Enea de San Sebastián celebrará este domingo, 1 de febrero,el Día de los Humedales con una visita a las charcas de Igeldo, que contará con las explicaciones de responsables del área de herpetología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Según ha informado el Consistorio donostiarra, el objetivo de esta visita es "conocer de primera mano la importancia de estos espacios naturales, junto con sus habitantes, y el importante papel que desempeñan en diferentes ecosistemas".

Los humedales de pequeño tamaño (arroyos y charcas) son "un hábitat que pasa desapercibido pero que son reservorios de vida, siendo el principal medio de reproducción de la rana meridional" que se encuentra "en peligro de extinción", ha afirmado el Ayuntamiento.

En su opinión, los humedales son "pequeños tesoros ecológicos" que "muchas veces no se valoran lo suficiente". El herpetólogo Ion Garin-Barrio, miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, explicará la biodiversidad de la zona. a las personas que participen.

También existe la posibilidad de observar ejemplares de anfibios y odonatos en las charcas y arroyos. La excursión es gratuita, pero es necesaria inscripción previa, a través de la página web (www.cristinaenea.eus).

El punto de reunión será a las 10.00 horas en la parada de autobuses del camping de Igeldo. Se recomienda llevar ropa y calzado adecuados para el monte y la meteorología prevista, y también comida y bebida. La salida tendrá una duración aproximada total de cuatro horas.