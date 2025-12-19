La Fundación Euskaltel abrirá en Bilbao su centro de formación en competencias digitales

BILBAO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Euskaltel ha abierto en Bilbao un centro de formación en competencias digitales (Euskaltel Digital Center), con el que busca acelerar la empleabilidad y el emprendimiento tecnológico.

En un comunicado, la fundación Euskaltel ha subrayado que las competencias digitales son cada vez "más fundamentales en el mundo actual, donde la tecnología está integrada en casi todos los aspectos de la vida y el trabajo".

Por lo tanto, la transformación digital se ha convertido en una "necesaria competencia transversal aplicable a prácticamente todos los ámbitos". Ha añadido que, de cara al mundo laboral, la formación en competencias digitales mejora la empleabilidad de las personas, ya que las empresas buscan personas con habilidades técnicas específicas además de competencias digitales sólidas.

En este contexto, Euskaltel Fundazioa anunciaba hace meses la puesta en marcha de Euskaltel Digital Center; un centro pionero que, ubicado en la céntrica Plaza Euskadi de la capital vizcaína, nace para formar en competencias digitales abarcando todos los niveles, desde el fomento de vocaciones STEM y subsanación de brecha digital hasta training avanzado.

La presidenta de Euskaltel Fundazioa, Luz Usamentiaga, ha afirmado que, con este centro, renuevan su apuesta por este territorio, con el que llevan "comprometidos 25 años". "Y queremos que la tecnología sea una oportunidad real para todas las personas, impulsando talento y futuro desde Euskadi", ha añadido.

Euskaltel Digital Center impulsará el acceso a competencias digitales de alta demanda que respondan a los retos actuales del mercado laboral y ofrecerá itinerarios formativos adaptados a distintos niveles, desde la sensibilización Stem hasta bootcamps especializados orientados a la empleabilidad, así como la inclusión de perfiles no tecnológicos para adquirir competencias digitales transversales.

Está previsto que el centro abra sus puertas a lo largo del primer trimestre de 2026 y nace con la vocación de "ser un referente en la capacitación digital para todo tipo de públicos, desde empresas que buscan actualizar las competencias de sus equipos, hasta personas en búsqueda de empleo, pasando por mayores que necesitan recapacitarse para adaptarse a un mercado laboral en constante transformación".