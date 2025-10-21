Fundación Real Sociedad, 'Armairutik Plazara', Xabier Aierdi, Irsearaba y Diputación de Araba, Premios Solidarios ONCE

SAN SEBASTIÁN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Real Sociedad, el documental 'Armairutik Plazara' de EITB, el sociólogo Xabier Aierdi Urraza, Irsearaba S. Coop. y la Diputación Foral de Álava han sido galardonados con los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Euskadi 2025. Se trata de la máxima distinción que concede el Grupo a nivel autonómico, y cuyo objetivo es reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia.

El acto de entrega de los premios, que ha estado presidido por la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, ha contado con la intervención del vicepresidente del Grupo Social ONCE, Alberto Durán. También ha participado el vicelehendakari, Mikel Torres, el presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Xabier Ezeizabarrena, la consejera de Igualdad, Justicia y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, la diputada foral de Políticas sociales de Gipuzkoa, Maite Peña, y la de Bizkaia, Amaia Antxustegi, además de representantes institucionales del Ayuntamiento de San Sebastián, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, del Parlamento Vasco o del Ararteko, entre otros.

Los Premios han reconocido a la Fundación Real Sociedad- galardón que ha recogido su presidente Jokin Aperribay-, por "utilizar el deporte como herramienta de formación y transformación social, desarrollando programas educativos para niños y jóvenes, fomentando la práctica deportiva como hábito de vida saludable".

ONCE ha puesto además en valor "su trabajo a favor de la inclusión de colectivos en riesgo de exclusión, impulsa proyectos para personas con discapacidad y colabora con asociaciones locales en iniciativas solidarias".

El director de ETB, Unai Iparragirre, junto a Lorea Pérez de Albéniz, ha recogido el premio que el grupo Social ONCE ha concedido al documental 'Armairutik Plazara' que, en opinión del jurado, "representa una aportación excepcional en el ámbito de la comunicación social, destacando tanto por su innovación narrativa como por su impacto social y educativo".

"Da visibilidad a realidades diversas a través de un enfoque integral, en el que conviven las voces de 10 protagonistas LGTBIQ+ y las de sus familiares y amistades. Esta mirada plural enriquece el relato, al mostrar que la salida del armario no es solo un proceso individual, sino también una vivencia compartida", añade.

SERVICIOS SOCIALES

El jurado ha otorgado el Premio Solidarios a la Persona Física a Xabier Aierdi Urraza, sociólogo y académico vasco destacado por su trayectoria en el estudio de la inmigración, los servicios sociales y las políticas públicas en el País Vasco, que tras su jubilación continúa activo presidiendo la Fundación Begirune, dedicada al análisis de la inmigración y la diversidad cultural.

El premio en la categoría de Empresa lo ha recogido Irsearaba S. coop, cooperativa de iniciativa social ubicada en Vitoria-Gasteiz, que tiene como objetivo principal fomentar la inclusión social y promover la igualdad de oportunidades entre personas en situación de vulnerabilidad. Desarrolla diversos programas y proyectos enfocados en la educación, la sostenibilidad ambiental y la innovación pedagógica.

Finalmente, en la categoría estamento de la Administración Pública, el galardón lo ha recogido el diputado de Políticas Sociales de Álava, Gorka Urtaran, en nombre de la Diputación Foral, por su Centro de Acogida de Media Estancia (CARME), para mujeres víctimas de violencia machista (y sus hijas/hijos) que ofrece alojamiento, acompañamiento social, atención especializada.

Su fin es que las mujeres destinatarias "logren una vida satisfactoria libre de violencia machista, con una atención integral especializada y alojamiento durante seis meses a un año de promedio, a mujeres con graves conflictos de convivencia marcados por la violencia machista".