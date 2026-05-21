Fundadores de la nueva cocina vasca, familia de la bodega Txomin Etxaniz e Izaskun Oribe reciben los Premios Gastronomía

La entrega de los galardones se ha celebrado en el Palacio de Ajuria Enea - IREKIA

VITORIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha entregado este jueves los 'Premios Euskadi de Gastronomía 2025' a los fundadores de 'la nueva cocina vasca', a la familia de la bodega Txomin Etxaniz y a Izaskun Oribe.

La entrega de estos galardones, cuyos ganadores fueron anunciados el pasado mes de marzo, se ha celebrado en el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz, en un acto en el que también ha intervenido la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo.

Los hermanos Txueka Isasti, responsables de la bodega Txomin Etxaniz, han sido galardonados con el Premio Euskadi de Gastronomía 2025 a la mejor trayectoria enogastronómica por su papel pionero en el impulso y la consolidación de la denominación de origen Getariako Txakolina.

Desde principios de la década de 1980, los Txueka impulsaron la profesionalización de los elaboradores, la recuperación de variedades autóctonas y la implementación de técnicas avanzadas de vinificación, logrando que el txakoli de Getaria alcanzara un reconocimiento mundial por su calidad. Su trabajo ha modelado el territorio y ha contribuido a posicionar el txakoli vasco en el panorama internacional, manteniendo un equilibrio entre tradición y modernidad.

Por su parte, Izaskun Oribe, ingeniera industrial y fundadora de AIDTEC Solutions, ha sido premiada con el Premio Euskadi de Gastronomía 2025 a la joven persona talentosa por su labor innovadora en la aplicación de la inteligencia artificial y la sensórica al sector vitivinícola.

Desde Labastida, Oribe ha desarrollado el proyecto KUBE, un vino que combina la tradición enológica de Rioja Alavesa con análisis predictivo y computación cuántica, optimizando cada proceso de producción para lograr un producto de excelencia. Su enfoque acerca la tecnología a pequeños agricultores y promueve la sostenibilidad, al tiempo que impulsa la presencia femenina en el sector.

Finalmente, el Premio Euskadi de Gastronomía 2025 en la categoría especial de mejor trayectoria en gastronomía, ha sido concedido a los fundadores de la Nueva Cocina Vasca, el movimiento surgido en la década de 1970 que transformó de manera profunda la gastronomía del país.

Impulsado por figuras como Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Karlos Arguiñano, Ramón Roteta, Xabier Zapirain, Luis Irizar, Ramón Zugasti, Ricardo Idiakez, Tatus Fombellida, Patxi Quintana, Pedro Gómez, Manolo Iza y Jesús Mangas y José Juan Castillo, entre otros, el movimiento apostó por dignificar el producto local, modernizar las técnicas culinarias y trabajar desde la creatividad sin renunciar a las raíces.

Aquella apuesta colectiva sentó las bases del prestigio internacional del que hoy goza Euskadi como destino gastronómico de referencia y convirtió a la gastronomía en uno de los principales vectores de identidad, proyección exterior y desarrollo económico del país.

El acto ha reunido en Vitoria-Gasteiz a representantes institucionales, profesionales del sector gastronómico y agroalimentario, productores, cocineros y agentes vinculados a la cadena de valor alimentaria vasca, en un homenaje a quienes han convertido la gastronomía vasca en una herramienta de identidad, cohesión, desarrollo económico y proyección internacional del país.

2.600 MILLONES DE INVERSIÓN

El lehendakari Imanol Pradales ha considerado que la reputación de la gastronomía vasca constituye un activo y un atractivo diferencial. "Con estos premios reconocemos la aportación de las personas que habéis preservado, fortalecido y actualizado este patrimonio", ha señalado, para advertir a continuación de que "los demás aprietan y el mundo no espera". "No nos podemos dormir en los laureles, tenemos que seguir apretando", ha subrayado.

El lehendakari ha destacado que el Gobierno Vasco seguirá trabajando para impulsar este sector con iniciativas como el Plan Estratégico de Gastronomía y Alimentación, que permitirá "desplegar proyectos transformadores movilizando 2.600 millones de inversión conjunta hasta 2030".

Por su parte, Barredo ha afirmado que "Euskadi no sería hoy una referencia gastronómica internacional sin la valentía, la creatividad y el compromiso de generaciones de profesionales que entendieron que defender el producto local, innovar desde nuestras raíces y dignificar el trabajo del primer sector era también construir país".