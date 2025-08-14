El funicular de Artxanda ampliará su horario hasta la medianoche en Aste Nagusia

BILBAO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El funicular de Artxanda ampliará su horario hasta la medianoche en durante la celebración de la Aste Nagusia bilbaína, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao en un comunicado.

Desde este próximo sábado, día en el que comenzarán las fiestas de la Semana Grande de la capital vizcaína, hasta el día 23, el funicular de Artxanda prolongará su habitual horario de funcionamiento hasta las 24.00 horas.

A partir del pasado 1 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, funciona en horario de verano, de forma que de lunes a jueves se esta operativo de 7.15 a 22.00 horas; los viernes, sábados y vísperas de fiesta de 7.15 a 23.00 horas, y domingos y festivos de 8.15 a 22.00 horas.