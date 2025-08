Gabino Diego vuelve del 13 al 17 de agosto a San Sebastián con la obra 'Pijama para seis'

SAN SEBASTIÁN 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El actor Gabino Diego vuelve del 13 al 17 de agosto a San Sebastián, en plena Aste Nagusia, con la obra de teatro 'Pijama para seis'. Completan el elenco de este espectáculo Jesús Cisneros, Amaia Vargas e Isabel Gaudí.

La obra podrá verse en el teatro Victoria Eugenia de la capital guipuzcoana del 13 al 17 de agosto a las ocho de la tarde. Las entradas están a la venta en los medios habituales por 29, 14 y 20 euros.

'Pijama para seis' es una comedia de enredos. Aprovechando que Mercedes, su mujer, tiene que ir a visitar a su madre, Fernando invita a su amante, Susi, a pasar el fin de semana con él, y también a un amigo suyo, Carlos, para tener una coartada.

Todo es perfecto, incluso ha contratado una cocinera, Susana, para que no les falte de nada. Pero las cosas no le salen como él espera y la velada romántica se acaba convirtiendo en una noche muy movidita en la que todos fingen ser lo que no son para evitar ser descubiertos.