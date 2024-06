Garamendi denuncia los "impuestos a la carta" y reclama seguridad jurídca y estabilidad regulatoria

Pide para el transporte por carretera una transición "ordenada" y "tecnológicamente neutra" sin "perder competitividad"



BILBAO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha denunciado "los impuestos a la carta" establecidos en España y ha reclamado "seguridad jurídica y estabilidad regulatoria" de cara a los grandes retos y transiciones que tiene que afrontar el país.

Garamendi ha realizado estas manifestaciones en Bilbao donde ha clausurado el Foro Empresarial de Transporte por Carretera, organizado por la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic).

En su intervención, el presidente de CEOE, que ha destacado que Astic es una de las grandes asociaciones de transporte del país, ha puesto en valor al sector del transporte por carretera, una actividad que "vertebra el territorio". En esta línea, ha animado al sector a seguir impulsando la innovación y la sostenibilidad en su tejido empresarial.

Además, ha indicado que el 95% del transporte por mercancías que se realiza en España es por carretera, y el 75% de las exportaciones "van por carretera". "No hay que explicar mucho más, es la prueba del nueve de lo que significa el interés respecto al transporte", ha añadido.

COMPETITIVIDAD

El dirigente de la patronal ha aludido a las transformaciones que tiene que hacer este sector, tanto la digital como la relativa a la sostenibilidad, pero ha indicado que no se puede olvidar una "tercera pata": la competitividad.

En este sentido, ha manifestado que se tiene que hacer una transición "de una forma ordenada", sin "perder competitividad y donde el empleo sea un punto importantísimo".

Tras recordar que han planteado al Gobierno español una serie de propuestas a través de la Comisión de Transporte de CEOE porque todos los retos que vienen "tienen que ser una oportunidad y no un problema", ha manifestado que se debe dar una transición tecnologicamente neutra en el transporte "donde haya que ir trabajando en función de que la tecnología vaya avanzando".

Por ello, según ha indicado, reclaman "permanentemente seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma". Garamendi ha añadido que, cuando se habla del reto de España a 2030, en el plan de energía y clima de España 2030 a energías renovables, se habla de una inversión de 300.000 millones de euros y, aunque haya fondos de Europa, "faltarían 270.000 millones, que es inversión privada".

"Cuando digo inversión privada, no entendemos tampoco fiscalmente cómo se ponen esos impuestos a la carta, cómo se puede castigar también con impuestos que no vienen a cuento a la banca, que van a tener que financiar. Y en este caso, con el transporte, pasa algo parecido y hay que adaptarse y hay que adaptar para que podéis seguir trabajando", ha añadido.

En su discurso, también ha señalado que existe un problema de falta de conductores en el sector. "Hoy en día se habla de talento, y es verdad, pero hay dos espacios en el talento. Uno de aptitud, pero también hay uno de actitud. Con P y con C, y hay problemas con la C. Conocéis cómo empresas tienen escuelas de conductores en Marruecos, tienen escuelas de conductores en Perú, cuando en este país hay tres millones de parados", ha manifestado.

También ha aludido a la unión regulatoria, donde hay "otro de los grandes problemas" que existe con un "aluvión regulatorio"."Somos la solución, no somos el problema", ha añadido Garamendi, que ha concluido afirmando que este país no funciona, si no funciona con cuatro ruedas".