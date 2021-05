García Calvo reivindica que "la calle no es de nadie" y enmarca la agresión en "un posible delito de odio"

Afirma sentir "pena" de que en EH Bildu "no sean capaces de solidarizarse con alguien con quien han tratado en lo personal"

BILBAO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP de Álava, Iñaki García Calvo, ha afirmado que la agresión que sufrió el pasado fin de semana en Vitoria "se enmarca dentro de un posible delito de odio, contra un derecho fundamental que es la libertad de expresión" y ha reivindicado que "la calle no es de nadie".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, García Calvo ha afirmado sentir una "mezcla de indignación y enfado" ante lo sucedido, que "no se puede relativizar". "Estamos en 2021, algunos dicen que todo aquello ya pasó, pero la realidad es que todavía hay una parte de la sociedad que siente un odio hacia el que piensa diferente", ha lamentado.

Según ha explicado, se encontraba en una terraza de la calle Cuchillería de Vitoria cuando unas personas se acercaron y le preguntaron si era del PP con "una clara intención netamente ideológica". "Pues sí, claro, soy del PP. He sido cinco años concejal en Vitoria. En ese momento, es cuando empiezan a increparme, a decirme que me tengo que ir de ahí, me tiran dos vasos de bebida y, al incorporarme, hay un tercero que me da una bofetada", ha relatado.

El dirigente del PP alavés, que ha indicado que nunca le había ocurrido algo similar aunque siempre se ha movido "por todos los sitios", ha subrayado que "no es una cuestión de una agresión física". "Esto se enmarca dentro de un posible delito de odio, contra un derecho fundamental que es la libertad de expresión y la calle no es de nadie. No es suya, no es mía. Y yo tengo tanto derecho a estar allí como en cualquier otro lugar", ha afirmado.

García Calvo, que ha lamentado que "no hay libertad plena", ha agradecido los mensajes de apoyo que ha recibido de "muchísima gente" desde otras formaciones políticas y de "gente que te dice que 'no te voto pero lo que han hecho es una barbaridad'".

"Yo no quiero que empaticen con mi forma de pensar, quiero que empaticen con la situación", ha reivindicado, insistiendo en que "esto no puede tener cabida y, sobre todo, entre gente tan joven porque los agresores eran gente muy joven que, por suerte, no han vivido los peores años del terrorismo".

PENA

El vicesecretario de Comunicación del PP de Álava ha señalado que, aunque "en lo político no sorprende", sí le "duele en lo personal" el mensaje de rechazo expresado, a través de las redes sociales, por el portavoz de EH Bildu, Félix González, en el Ayuntamiento de Vitoria. "En su tuit simplemente decía 'mis condolencias con los afectados' y no sé si está dirigiendo ese mensaje a los agresores, a los agredidos...", ha criticado.

García Calvo ha dicho sentir "pena" por le hecho de que esto suceda tras "compartir cuatro años de plenos". "Que no sean capaces de solidarizarse con alguien con quien han tratado en lo personal...", ha lamentado el exconcejal del PP, que ha reconocido que de forma privada sí se han dirigido a él personas de la izquierda abertzale.

Según ha concluido, "por encima de ideologías están las personas. Tengo una forma de pensar radicalmente opuesta a la izquierda abertzale, pero vivo en Vitoria, tengo amigos del PP, del PSOE, de Vox, de Cs, de Bildu, del PNV. Para mí cualquier tipo de violencia no está justificada y a mí siempre me van a tener enfrente y siempre voy a mostrar solidaridad a todo el mundo, piense como piense".