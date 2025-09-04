García (Sumar) censura las palabras de Pradales "mientras Israel asesina a niños matándolos de hambre y a tiros en Gaza"

BILBAO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Sumar Mugimendua, Alba García, ha censurado las palabras del lehendakari, Imanol Pradales, sobre los incidentes que ayer impidieron el final de la etapa de La Vuelta en Bilbao, "mientras Israel asesina a niños matándolos de hambre y a tiros en la cabeza en Gaza".

A través de las redes sociales, Alba García ha contestado a las declaraciones que este jueves ha realizado el lehendakari lamentando el "espectáculo" que se dio en La Vuelta, "nada edificante", al convertirse las protestas convocadas en favor de Palestina en "algo incívico y poco pacífico".

Ante las manifestaciones de Pradales después de que este miércoles una protesta contra Israel impidiera que la Vuelta 2025, que pasaba por Bilbao, concluyera en la meta que se había establecido debido a diversos incidentes, la dirigente de Sumar Mugimendua ha afirmado que "espectáculo y vergüenza son que dirigentes políticos hablen así mientras Israel asesina a niños matándolos de hambre y a tiros en la cabeza en Gaza".

Tras destacar que ayer en Bilbao "se hizo lo que nadie se está atreviendo a hacer", Alba García ha advertido que "a historia pondrá a cada uno en su lugar".

También ha respondido a las declaraciones de la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, que ha dicho que estas reivindicaciones "tienen su espacio y no deben, en este caso, perjudicar a otro tipo de eventos que nada tiene que ver con la misma".

"¿Pero en qué planeta vivís? Están aniquilando a una población entera, bombardeando hospitales, matando de hambre, pegando tiros a niños, médicas, periodistas y queréis que la protesta sea discreta? No tenéis vergüenza", ha dicho.