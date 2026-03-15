Garmendia afirma que el Ejecutivo vasco y central lograrán "un acuerdo" sobre aeropuertos en el que ya "se avanza"

Archivo - La delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia. - DAVID DE HARO-EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, se ha mostrado convencida de que el Ejecutivo vasco y central lograrán "un acuerdo" en materia de gestión de los aeropuertos vascos con la creación de un órgano bilateral en el que ya "se avanza". Por otra parte, ha asegurado que "no es bueno" para el puerto de Pasaia ni para Gipuzkoa que dejen de ser de interés general "y menos en estos tiempos tan críticos".

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Garmendia se ha referido a las negociaciones entre Gobierno Vasco y central para el traspaso de las trasferencias acordadas, para advertir de que "las prisas no suelen ser buenas consejeras". Además, ha puntualizado que no se produjo ningún desencuentro en la última ocasión porque "se formalizaron traspasos" e incluso "lo ha reconocido el propio Lehendakari" al asegurar que "hay más luces que sombras".

Garmendia ha precisado que hay 23 transferencias que se han materializado con los gobiernos de Pedro Sánchez, 10 de ellas "en la etapa" de Imanol Pradales, "y se sigue negociando entre ambos gobiernos para seguir avanzando en esas transferencias pendientes".

"Los equipos negociadores están trabajando intensamente, y cuando se quiere llegar a acuerdos se llega, cuando se defiende el interés general y no el interés particular o partidista, se llega a acuerdos, y cuando se respeta el ámbito competencial, no sólo del Estatuto, sino de la Constitución, se llega a acuerdos y se llegarán", ha asegurado.

En materia de aeropuertos, cuya participación en la gestión reclama el Gobierno vasco, la delegada del Gobierno cree que "se va a lograr un acuerdo" que "evidentemente no satisfará ni a una parte ni a otra al 100%", pero que "está avanzando de una manera positiva".

En este sentido ha apuntado a la constitución de un órgano bilateral en el que el Gobierno vasco "pueda expresar sus opiniones, sus propuestas, sus prioridades". "Creo que podemos avanzar en un acuerdo en materia de gestión de los aeropuertos que beneficie también a los intereses económicos del País Vasco y a la conectividad", ha dicho.

PASAIA

Por otra parte, se ha mostrado en desacuerdo respecto la petición de "desclasificar el interés general" al Puerto de Pasaia para poder asumir su titularidad, como pretende el Gobierno Vasco. A su juicio, esa desclasificación "supone degradar al puerto de Pasaia y poner en peligro los 400 puestos de trabajo directos y los muchísimos más indirectos".

"No es bueno para el puerto de Pasaia ni para Gipuzkoa que deje de ser de interés general y menos en estos tiempos tan críticos en los que vivimos, en lo que el paraguas del Estado y sus inversiones son fundamentales" para consolidar esta infraestructura.

En su opinión, se trata de un puerto con unas características geográficas "muy particulares" por lo que cree que no necesita "confusión, dudas o incertidumbres". "Necesitamos certezas, y esas inversiones y proyectos de presente y de futuro los da siendo un puerto de interés general", ha defendido.

La delegada del Gobierno en Euskadi ha asegurado que el PSE-EE no solo está "cómodo" en las negociaciones entre ambos Ejecutivos, sino que tanto el secretario general del partido, Eneko Andueza, como el vicelehendakari segundo, Mikel Torres, "están participando activamente y siendo determinantes en las negociaciones con el gobierno de España".

TAV

Además, se ha mostrado conforme con la afirmación del ministro, Óscar Puente, de que la Y vasca estará acabada en "tres o cuatro años". "El gobierno de España está haciendo sus deberes, está haciendo las cosas", ha dicho.

En su opinión "ha costado" avanzar por "el boicot de los alcaldes de EH Bildu fundamentalmente". Respecto a la conexión con Navarra, ha indicado que "la conclusión de los informes determinará la decisión". "En cualquier caso, también se está avanzando en la conexión con Navarra, porque hasta Alsasua, también hay tramos que ya están hechos, como se está avanzando también en la conexión, que es fundamental, con Madrid", ha apuntado.

Por ello, ha defendido que se está "en el buen camino" y "muy cerca del final" que "hay que reconocer que llega tarde". "Creo que tenemos muy claro que va a llegar en tres o cuatro años, como lo dijo el ministro Óscar Puente hace unos días en Vitoria-Gasteiz; el tren de alta velocidad en Euskadi avanza cuando hay gobiernos socialistas en Madrid y cuando hay concesiones", ha señalado.

IRÁN

Por otra parte, ha apuntado, ante la petición del Lehendakari para que el presidente, Pedro Sánchez, convocara un foro -que podía ser la Conferencia de presidentes-, para abordar las consecuencias del conflicto en Irán, que "cuando hay procesos electorales autonómicos, las conferencias de presidentes se suelen retrasar, no se celebran, esperando tiempos de menos lucha partidista".

Pese a que Sánchez ha descartado esta posibilidad, la delegada del Gobierno ha asegurado que "sí hay diálogo bilateral", al igual que "con el resto de formaciones políticas, agentes económicos, sociales o sindicatos".

Ha recordado que el gobierno de España ultima un paquete de medidas, "progresivas y proporcionales, de acuerdo con las enseñanzas de la guerra de Ucrania", pese a que, en su opinión, las situaciones son distintas, porque aunque el barril de petróleo se está encareciendo, "no hay problemas de suministro".

Marisol Garmendia ha lanzado "un mensaje de serenidad y de tranquilidad", porque "el gobierno está haciendo los deberes, está escuchando lo que le están diciendo los sindicatos, los empresarios y los líderes políticos". Con todo ello, prepara un paquete de medidas, "fundamentalmente incentivos fiscales" para paliar el impacto del precio del combustible, "fundamentalmente en el agro y el transporte por carretera" y además analiza "medidas para reducir y minimizar el impacto del precio de la energía, fundamentalmente en los hogares y en las empresas".

Ha añadido que el Ejecutivo "reactivará el escudo social" que la derecha y ultraderecha "rechazó hace apenas dos semanas" mientras "ahora está pidiendo medidas y celeridad".