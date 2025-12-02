Garmendia alerta a los jóvenes de la ultraderecha y les aconseja no dejarse "cegar" por "el odio y el negacionismo"

Cartel de la gala "España en Libetad" - DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN EUSKADI

BILBAO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha alertado este martes a los jóvenes de los mensajes de la ultraderecha, "muy empeñada en destruir los cimientos democráticos de la sociedad", y les ha recomendado no dejarse "cegar ni confundir" por el "odio, la violencia, el negacionismo y la intolerancia racista".

Garmendia, acompañada del subdelegado del Gobierno en Bizkaia, Carlos García Buendía, y el productor de cine Iván Miñambres ha presentado en la capital vizcaína el 'Festival de Cine Express en Democracia', que se celebrará el próximo 4 de diciembre en el Centro Cultual Santa Clara Portugalete.

El acto, que comenzará a las 19.00 horas en el Centro Cultural Santa Clara de la localidad vizcaína, se enmarca en el programa 'España en libertad. 50 años', iniciativa del Gobierno de España coordinada por un Comisionado especial y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para conmemorar "medio siglo de conquista de derechos y libertades tras el franquismo".

Según ha afirmado Garmendia en una comparecencia de prensa desarrollada este martes en Bilbao, el 'Festival de Cine Express en Democracia' busca "conectar con los más jóvenes, principales destinatarios de la iniciativa" para "concienciarles de la importancia del camino recorrido por España en las últimas cinco décadas, del valor de la democracia y la libertad que hoy disfrutan".

Garmendia ha explicado, el festival es "la rúbrica" a la invitación que la Delegación del Gobierno en el País Vasco cursó, a través de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, a jóvenes y estudiantes de audiovisuales "para animarles a realizar cortometrajes de hasta cinco minutos --ficción, documental, animación o experimental-- bajo el lema 'Libres para'.

La delegada del Gobierno en Euskadi ha mostrado su satisfacción por el número de trabajos recibidos y "la implicación" de los jóvenes que los han desarrollado.

"QUE NO LES CIEGUEN NI CONFUNDAN"

Marisol Garmendia se ha dirigido a ellos para advertirles de que, algunos, desde la ultraderecha, están muy empeñados en destruir los cimientos democráticos de la sociedad" y recomendarles que no les "cieguen ni confundan los mensajes de odio, de violencia, de negacionismos, de intolerancia racista ante los diferentes que extienden por las redes los poderosos que controlan los algoritmos".

"Conoced el pasado, hablad con vuestros mayores, informaos y tened opinión propia, crítica, pero democrática. Y cantad, pintad murales, filmad una película, escribid. No deis la democracia ni los derechos por conquistados para siempre", ha añadido.

Por su parte, el productor y ganador de siete Premios Goya, Iván Miñambres, ha valorado la acogida de la iniciativa que ha considerado "un indicio del interés real por proyectos que reflexionan, desde el cine, sobre lo que significa vivir en democracia hoy".

Como consecuencia de la convocatoria, abierta desde el 30 de octubre al 30 de noviembre de 2025, se han recogido 12 trabajos "de procedencia dispar, pero calidad notable", de los que se exhibirá una muestra durante el festival.

En la gala, que será presentada por la actriz Gurutze Beitia, se proyectará el cortometraje profesional 'Carmela' y se desarrollará una mesa redonda con sus creadores y se podrá disfrutar de una actuación musical a cargo de Nahikari Rodríguez.

Representantes institucionales --como la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, o el vicelehendakari, Mikel Torres--, de la cultura y la sociedad vasca asistirán a la velada, que estará abierta al público general.