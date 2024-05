Garmendia asegura que la voluntad del Gobierno es "cumplir con los acuerdos de investidura" alcanzados con el PNV

La delegada del Gobierno sitúa entre sus objetivos "normalizar la presencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado" en Euskadi



La delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha afirmado que la voluntad del Ejecutivo español es "seguir profundizando en el autogobierno y cumplir con los acuerdos de investidura alcanzados con el PNV".

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Garmendia ha defendido además que uno de sus objetivos pasa por "normalizar la presencia y trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado"

Tras subrayar que su antecesor en el cargo, Denis Itxaso, consiguió "abrir la delegación tras unos tiempos durísimos con el terrorismo", Garmendia ha valorado que ahora la situación es "otra, con paz y normalización política". Además, ha considerado que el Gobierno de España tiene "mucho que hacer y decir en Euskadi".

"Me propongo seguir contribuyendo a que el Gobierno de España pueda seguir ayudando a nuestras empresas, entidades y colectivos sociales a utilizar todos los instrumentos que hay a disposición de la ciudadanía para seguir creciendo en empleo y bienestar", ha defendido.

Según ha detallado, uno de sus objetivos pasa así por "normalizar la presencia y trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado" ya que se trata de funciones "bastante desconocidas que ayudan a mucha gente". "Desde combatir la trata de mujeres a la lucha contra el narcotráfico tienen su papel y funcionan con normalidad, en coordinación con Ertzaintza y Policías locales", ha concretado.

Además, ha sostenido que su designación demuestra el "compromiso firme" del Gobierno español por hacer que las mujeres tengan la cuota de poder que les corresponde, aunque aún existan "techos de cristal". "Tengo el honor de ser la primera mujer delegada del Gobierno en el País Vasco", ha añadido.

AUTOGOBIERNO

Por otro lado, ha defendido que el Gobierno de España está "demostrando" que apuesta por la profundización del autogobierno vasco y ha recordado que bajo el mandato de Pedro Sánchez han llegado a Euskadi un total de 14 nuevas transferencias y "seguirán llegando".

"Lo que hay que hacer es estudiar muy bien las materias, las repercusiones económicas y recursos para que lo que se transfiera se haga con absoluta seguridad jurídica y no haya camino a recursos que las entorpezcan", ha indicado, para añadir que los grupos de trabajo tienen "un calendario", pero lo que se busca es que "no haya problemas como sucedió en Navarra con la transferencia de Tráfico.

En este contexto, ha advertido que "ninguna transferencia es fácil" ya que se requiere de un estudio no solo jurídico, sino también económico. "La voluntad del Gobierno es seguir profundizando en el autogobierno y cumplir con los acuerdos de investidura alcanzandos con PNV", ha insistido.

Respecto al reconocimiento nacional de Euskadi, Garmendia ha recordado que la Constitución habla de nacionalidades y recoge la realidad plurinacional. Tras destacar que en Euskadi se goza de "altísimas cotas de autogobierno, mayores que en cualquier lander alemán", ha reconocido que existe "un compromiso de seguir avanzando en autogobierno". "Los compromisos están ahí pero los hechos también. Catorce transferencias con un Gobierno de progreso, cero con los gobiernos del PP", ha criticado.

Por otro lado, ha considerado curioso que acabada la campaña electoral, EH Bildu "vuelva a hablar de lo que no ha hablado en campaña, de independencia, de autodeterminación".

"Ha sido una campaña blanca y lo que ahora nos preocupa a los vascos no es seguir enarbolando banderas identitarias sino cómo vamos a mejorar Osakidetza y los servicios públicos, tener la mejor la educación pública y acceder a una vivienda", ha aseverado.

Garmendia, que ha asegurado que ve al PSE-EE dentro de un Gobierno vasco que ofrezca "estabilidad al país y liderando las políticas progresistas", ha reconocido que, como próximo lehendakari, pediría al jeltzale Imanol Pradales que "represente y tenga en cuenta a todos los vascos".

"La sociedad vasca es una sociedad plural... Avanzar en el reconocimiento de esa pluralidad de la sociedad vasca que es una tarea pendiente en este país", ha argumentado.

PEDRO SÁNCHEZ

Por otro lado, y cuestionada por la figura del presidente del Gobierno, Garmendia ha afirmado que hay Pedro Sánchez "para mucho tiempo más". A su entender, el presidente está demostrando que es "un tipo resistente y resiliente, pero también humano al que afecta todo lo que se está produciendo en su entorno familiar".

"España vive una situación que necesita reconducir. La derecha y ultraderecha están levantando muros de odio que no nos llevan a ningún buen término. En Euskadi sabemos lo que significa la intolerancia, no aceptar al adversario y verlo como un enemigo. A la derecha no le gusta no gobernar y no deja gobernar", ha censurado.

Por otro lado, ha indicado que los socialistas no ponen "en tela de juicio" la libertad de expresión pero ha considerado necesario adaptarse a "las nuevas realidades".

"No podemos en tela de juicio la libertad de expresión, pero hay que diferenciarla de la libertad de difamación. Los nuevos medios digitales e internet dan lugar a nuevas realidades que no están reguladas y no todo vale", ha añadido.

Por último, ha remarcado que la ley de Memoria Democrática "no tiene que ver con las supuestas leyes de PP y Vox que son leyes de amnesia". "No se puede construir el futuro sin reconocer el pasado. La ley de Memoria Democrática llama a las cosas por su nombre y no divide a la sociedad", ha finalizado.