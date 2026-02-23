Garmendia destaca el compromiso del Gobierno central con la memoria de las víctimas de la matanza del 3 de marzo

Archivo - La delegada de Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, ha afirmado que la declaración de la Iglesia de San Francisco como Lugar de la Memoria demuestra que el Ejecutivo central ha cumplido su compromiso con la memoria y la dignidad de las víctimas de la matanza del 3 de marzo de 1976, en la que la Policía Armada mató a tiros a cinco personas que participaban en una movilización obrera en este templo vitoriano.

Garmendia, a través de un comunicado, ha recordado que, además de la propia iglesia en la que se produjo la masacre, se ha reconocido el papel que en materia de memoria tiene aquella jornada del 3 de marzo de 1976.

La delegada del Gobierno ha subrayado que aquel día supuso "un hito en el movimiento obrero y en la lucha por las libertades", y que aún hoy es "un símbolo de la reivindicación de la democracia, la libertad y los derechos de los trabajadores".