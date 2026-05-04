Garmendia dice que con la muerte de Garaikoetxea se pierde a "un referente de la construcción del autogobierno"

SAN SEBASTIÁN 4 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, ha lamentado el fallecimiento del exlehendakari Carlos Garaikoetxea y ha considerado que, con su muerte, la política vasca "pierde a un referente indiscutible de la construcción del autogobierno vasco".

A través de las redes sociales, Garmendia ha expresado sus condolencias ante la muerte de Carlos Garikoetxea, lehendakari en las legislaturas de 1980 y 1984, que ha fallecido a los 87 años de edad a causa de un infarto.

"La política vasca pierde a un referente indiscutible de la construcción, como lehendakari, del autogobierno vasco en el marco de la Constitución y el Estatuto de Gernika, en el seno de una Euskadi plural, democrática y pacífica. Goian bego", ha manifestado.