Gerediaga Elkartea presentará el 23 de abril el libro que recoge las consecuencias de la guerra de 1936 en Abadiño

Archivo - Foto de la portada del libro 'Ecos de la guerra de 1936 en Abadiño. Testimonios locales'. - ELORZA ARTXIBOA - Archivo

BILBAO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Gerediaga Elkartea ha desarrollado una investigación sobre las consecuencias de la sublevación fascista de 1936 y la posterior guerra en Abadiño, en un proyecto auspiciado por el Ayuntamiento de la localidad vizcaína y que se recoge en un libro titulado 'Ecos de la guerra de 1936 en Abadiño. Testimonios locales', escrito por el abadiñarra Jesús Mari Arruabarrena, con la ayuda de un amplio grupo de colaboradores.

El proceso de investigación se inició hace dos años y el libro que recoge las conclusiones de dicho trabajo se presentará públicamente el próximo 23 de abril en un acto que tendrá lugar en la casa de cultura Errota, a las 18.30 horas.

Según ha indicado Gerediaga Elkartea, el objetivo del proyecto ha sido "mostrar las historias que han quedado en secreto o en la memoria individual, para fomentar la memoria colectiva y el reconocimiento de quienes fueron víctimas de la guerra en el pueblo". Aparte de estudios individuales o artículos puntuales, ha sido el primer estudio que ha analizado en profundidad la memoria histórica de Abadiño, según ha destacado la asociación.

El libro está dividido en varios apartados. El relato escrito por Arruabarrena comienza explicando el contexto de la preguerra y la situación sociopolítica de Abadiño, para luego abordar diferentes episodios y temas de la guerra, intercalando datos y testimonios recopilados. Gracias a ello se harán públicas nuevas informaciones sobre bombardeos, encarcelamientos o depuraciones de cargos.

Además, en la última sección del libro, el historiador Jimi Jiménez ha elaborado los listados de los abadiñarras que tuvieron relación con la guerra, clasificados por tipologías: combatientes y milicianos, forzados a batallones obreros, juzgados, refugiados y evacuados, muertos y heridos en bombardeos, fusilados, derechistas, soldados derechistas, movilizados, trabajadores de la industria y otros. Jiménez ha añadido, por medio de un QR, breves biografías de todas estas personas.

Por otra parte, Mila Salterain y Luis Berrizbeitia han redactado el preludio que abre el libro, en el que, además del historiador Jimi Jiménez, han colaborado la investigadora Marta Calvo, que ha profundizado en el estudio sobre el Auxilio Social, y miembros de la asociación Gerediaga y de la asociación Durango 1936.

TESTIMONIOS VISUALES

A lo largo del proceso, los investigadores han mantenido charlas con unas 40 personas, víctimas o descendientes de víctimas de la guerra, y una veintena de dichos testimonios han sido grabados en vídeo con la ayuda de la asociación Durango 1936. Los vídeos estarán disponibles en la web garaia.gerediaga.eus a partir del 23 de abril.

El libro 'Ecos de la guerra de 1936 en Abadiño. Testimonios locales' estará disponible, tanto en euskera como en castellano, en el acto de presentación. Después, saldrá a la venta en el estanco de Abadiño, en el quiosco Petite, y en las librerías Arteka, Etxebarria, Hitz y Urrike de Durango. Igualmente, se podrá comprar online, a través de la web de Elkar.