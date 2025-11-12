Getxo alerta de una estafa telefónica a hosteleros en la que reclaman el cobro de una tasa municipal por terrazas

BILBAO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Getxo ha alertado de un intento de estafa telefónica a hosteleros del municipio vizcaíno, en la que reclaman el cobro de una tasa municipal por permisos de terrazas.

La Policía Municipal ha recibido una denuncia en la que un hostelero de un bar relata que recibió una llamada telefónica en la que una persona aseguraba formar parte del personal del Ayuntamiento encargado de la gestión de los permisos de terraza a los locales de hostelería.

Después, le indicaba el cobro de la tasa municipal correspondiente, para lo cual el hostelero tenía que introducir un código en el teléfono. Esta solicitud alertó al hostelero, que se puso en contacto con la Policía Local que "certificó que se trataba de un intento de estafa".

El Ayuntamiento recuerda que, en caso de sospecha de un posible delito, la ciudadanía no dude en contactar con la Policía Local en el número de teléfono 94 466 02 02, para evitar que llegue a cometerse.