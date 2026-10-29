Getxo aprueba provisionalmente el impuesto turístico que grava el máximo a cruceros y apartamentos turísticos

Archivo - Varias personas frente a un crucero en Getxo (Bizkaia) - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal de Getxo, formado por PNV y PSE-EE, junto con Elkarrekin Podemos, han acordado aprobar, de forma provisional, la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Estancias Turísticas en Getxo, por el que grava el máximo a cruceros y apartamentos turísticos.

Según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento, en los hoteles se establece el mínimo para cada rango, de forma que en los 5 estrellas o categoría equivalente se abonará 4,50 euros, mientras que en Viviendas de Uso turístico (VUT) cedidas íntegramente el gravamen será de 6,50 euros y para las embarcaciones de crucero turístico 7 euros.

Además, dado que la Norma Foral permite a los municipios el recargo de hasta un 50% cuando el número de plazas de alojamiento iguala o supera las 750, como es el caso de Getxo, se ha establecido un recargo del 10% sobre la cuota tributaria a toda la tabla.

La aprobación de forma provisional de la ordenanza se ha decidido en un pleno ordinario celebrado este jueves, que ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo). El PP ha votado en contra y EH Bildu se ha abstenido, tras presentar tres enmiendas que han sido rechazadas.

Por otra parte, se ha aprobado por unanimidad un crédito adicional de 15.000 euros para el programa de envejecimiento activo de la Asociación Ibar Nagusien Etxea, y se ha dado cuenta de otros dos créditos adicionales de 907.000 euros para las obras de iluminación en instalaciones deportivas de Fadura (campo de fútbol, pista de atletismo y espacio interior y campo de multiusos), y de 30.000 euros como subvención directa dentro de la partida de Cooperación al Desarrollo para hacer frente a la crisis humanitaria en Venezuela y Colombia por los seísmos sufridos este año.