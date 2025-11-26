Getxo (Bizkaia) contará desde el viernes con una gran noria de 24 metros de altura

Simulación de la noria que se instalará en Getxo (Bizkaia) - AYTO. GETXO

BILBAO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Getxo contará del 28 de noviembre al 6 de enero con una gran noria de 24 metros de altura, que se ubicará en el Muelle de Evaristo Churruca, en Las Arenas. Con una espectacular iluminación de bajo consumo, dispondrá de 30 cabinas y, en principio, estará en funcionamiento de 11.30 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas, el mismo horario que el Parque Infantil de Navidad "Getxolandia".

Según ha informado el Ayuntamiento de Getxo, el precio de cada viaje será de 5 euros (gratuito para personas con discapacidad) y se anunciarán días con descuentos. En la misma zona, y a fin de que la espera para montar en la noria sea más llevadera, se dispondrá de un mini tren infantil, con recorrido fijo "in situ", decorado con temática navideña, que funcionará los mismos días y horarios.

Además, en las mismas fechas de 'Getxolandia', es decir, del 19 de diciembre al 6 de enero, y el citado horario, se podrá disfrutar de un tren Chu-Chú que recorrerá el municipio, con paradas en Algortako Etorbidea, 59 (frente al Batzoki), a y media y en punto; la iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes y Getxolandia. Esta atracción será gratuita.

El encendido de luces este año será el viernes, 28 de noviembre, en la plaza de la Estación de Algorta, y el lema de la campaña comercial de estas Navidades será "Oparitu Getxo-Regala Getxo". Dicha campaña ofrecerá un amplio programa de actividades organizadas por distintas áreas del Ayuntamiento y diversas entidades con las que éste colabora.

El objetivo es también similar: dinamizar las calles, el comercio y la hostelería, y contribuir al disfrute de toda la ciudadanía, sobre todo del público infantil y juvenil. A ello contribuirán diversas actuaciones (batucada, fanfarria, magos, trikitixa...) en las diferentes zonas comerciales de Algorta, Las Arenas, Romo y Andra Mari.

Esta campaña navideña los establecimientos comerciales distribuirán unas mochilas con la ilustración navideña de Jaime Hayde, artista getxotarra. Serán 5.000 unidades a entregar gratuitamente en los establecimientos comerciales adheridos a la campaña navideña.

En el encendido oficial de las luces navideñas, el viernes día 28, en la plaza de la Estación de Algorta", se concentrarán desde las 18.30 horas el Coro Biotz Alai y Zirkozaurre (artes circenses) que amenizarán la velada. Además, los ya conocidos "GetxOparis" o personajes mágicos navideños repartirán regalos para dar paso, a las 19.00 horas, al tradicional encendido de luces navideño, con la participación de la alcaldesa Amaia Aguirre, representantes políticos, asociaciones de comercio y hostelería de Getxo y el artista getxotarra Jaime Hayde.

La campaña de Navidad del comercio local dará comienzo el día 16 de diciembre en medios de comunicación, seguido de una campaña de animación y promoción del comercio local a cargo de los "GetxOparis", que entregaran premios a quienes realicen sus compras navideñas en cualquiera de los cuatro ejes comerciales principales de Las Arenas, Romo, Algorta y Andra-Mari. Asimismo, se contará con diversas acciones de dinamización en la calle.