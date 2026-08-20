Getxo contabiliza 75 delitos durante las principales fiestas de verano en el municipio, dos de ellos agresiones sexuales

Portu Zaharreko jaietako txosnak - EUROPA PRESS

BILBAO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Getxo ha contabilizado un total de 75 delitos durante las principales fiestas veraniegas, las de Algorta, Romo y Puerto Viejo, frente a los 76 registrados en 2025 y los 100 de 2024. Dos de ellos han sido agresiones sexuales, una más que el año pasaddo, y "fueron respondidas con la inmediata detención de los autores por parte de la Policía", según ha informado el Ayuntamiento.

La Ertzaintza y Policía Municipal establecieron un dispositivo coordinado de seguridad. En total, este año se produjeron 75 delitos, uno menos que el año pasado y 25 menos que hace dos años.

De los 75 de 2026, el Consistorio ha destacado que 31 corresponden a actuaciones de la Guardia Urbana, que reduce así en un 22,5% sus registros respecto a 2025 "y confirma una tendencia decreciente sostenida en los tres últimos años".

El 'hurto al descuido' es el ilícito más habitual en este tipo de eventos multitudinarios, si bien el Ayuntamiento subraya que "mantiene una trayectoria claramente descendente". De los 54 casos contabilizados en 2024, se ha pasado a 37 en 2026, una reducción del 31,5% en tres años, que la Policía Local vincula al refuerzo de patrullas, las campañas de prevención dirigidas a la ciudadanía y el uso de videovigilancia en las zonas de mayor afluencia.

La Policía Local ha incrementado además su papel en la identificación de responsables de delitos. El cuerpo municipal ha participado en el 71% de las detenciones realizadas durante las fiestas de 2026, frente al 57% de 2024, "lo que refleja una mayor capacidad operativa en un contexto de descenso general de la actividad delictiva".

En total, se ha identificado a 42 personas entre detenidas e inculpadas en 2026, de las cuales 30 mediante actuaciones de la Policía Local. Como punto de atención, la Guardia Urbana subraya "el repunte" de los hechos relacionados con lesiones durante las fiestas de 2026.

DENUNCIAS

Además de los datos delincuenciales, el balance del dispositivo policial incluye las denuncias administrativas tramitadas al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana y otras actuaciones policiales no penales realizadas durante los tres eventos festivos, que han sumado 54 denuncias, de las que 22 eran por portar armas u objetos peligrosos (10 de ellos navajas), 24 por tenencia o consumo de drogas, y ocho por otros motivos.

La Policía Local ha participado también en otras 75 actuaciones: 41 peleas o agresiones, 29 asistencias sanitarias o indisposiciones y cinco por venta ambulante.

El Ayuntamiento getxotarra ha remarcado que el Punto Morado, servicio de información, atención y acompañamiento frente a violencias machistas en contextos festivos, "se consolida año tras año entre la población aumentando su conocimiento, uso y aceptación".

De hecho, en estas pasadas fiesta ha detectado que ha aumentado la población que, de manera espontánea, se ha acercado a informarse sobre sus funciones y forma de actuación y, en especial, para agradecer el servicio que se presta, "describiéndolo como un espacio seguro y necesario". Es más residual el número de personas que se acerca a cuestionarlo.

La media de personas atendidas cada noche de fiestas ha sido de unas 129 personas, llegando hasta las 210 personas la noche del 31 de julio al 1 de agosto. En comparación con años anteriores, se ha registrado un aumento de los hombres que se acercan al Punto Morado, aunque la mayoría siguen siendo mujeres (un 70%).

Respecto a la edad, aumenta significativamente la participación de la población joven y adolescente, ya que más del 50% tienen entre 12 y 22 años, seguido de mujeres mayores de 30 años.

La actividad del servicio mayoritaria ha sido la información, sensibilización y prevención, con la atención profesional y reparto de materiales (chapas, pegatinas, folletos informativos...). Además, interviene "ante discursos y actitudes machistas, y en los casos de violencia machista que requieren de atención profesional, acompañamiento y coordinación".

El Consistorio ha destacado "la coordinación y colaboración con los distintos agentes involucrados: comisiones de fiestas, movimiento feminista, y los servicios de seguridad y emergencias", así como el aumento de la colaboración ciudadana.

ALTA PARTICIPACIÓN

El Ayuntamiento ha resaltado "la alta participación, el gran ambiente y la sana convivencia entre las distintas generaciones han vuelto a marcar, un año más, las principales fiestas del verano en Getxo".

Su alcaldesa, Amaia Aguirre, ha señalado que las fiestas de Algorta, Romo y el Puerto Viejo "han vuelto a poner de manifiesto este año la riqueza cultural, la integración y el fuerte compromiso social de la ciudadanía de Getxo", y de quienes han visitado el municipio.

"Valoramos profundamente la masiva y respetuosa respuesta de la ciudadanía, cuyo entusiasmo consolida la celebración de nuestras fiestas como una auténtica seña de identidad y un motivo de orgullo compartido", ha indicado.

Según ha precisado, este año el Ayuntamiento "ha afianzado la relación con las diversas comisiones de fiestas de cada barrio". Además, ha manifestado que "sigue avanzando en la línea de trabajo para mejorar la accesibilidad sensorial y física de las fiestas y, para ello, teniendo en cuenta las características de cada festejo, se han ofrecido en lengua de signos los pregones de fiestas de Santa Ana, San Ignacio y Romo, así como la entrega de premios del Concurso de Paellas y de diversos certámenes de las fiestas San Ignacio y Puerto Viejo".