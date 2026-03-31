Gipuzkoa amplía a autónomos y pymes de hasta 30 trabajadores las ayudas para modernizar talleres industriales

La portavoz de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Irune Berasaluze - DFG

SAN SEBASTIÁN 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de la Diputación de Gipuzkoa ha aprobado una nueva edición del programa de ayudas Enpresak Sendotzen, que este año amplía su alcance para llegar a un mayor número de empresas, incorporando a personas autónomas, microempresas y pymes de hasta 30 trabajadores, con el objetivo de aumentar su impacto y facilitar nuevas inversiones y modernizar talleres industriales.

La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Irune Berasaluze, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno foral, ha detallado que la iniciativa cuenta con una dotación de 1,4 millones de euros y "está dirigida a apoyar la modernización de equipamientos en talleres y fábricas vinculados a la industria, para mejorar así su competitividad y garantizar la continuidad de la actividad".

"Desde la Diputación queremos acompañar de manera cercana a autónomos y pequeñas empresas, que son una pieza clave de nuestro tejido económico ayudándoles a afrontar inversiones que en muchos casos resultan decisivas para su futuro y en un momento donde las incertidumbres son grandes", ha señalado.

Berasaluze ha indicado que se trata de "negocios que generan empleo, arraigo y actividad económica en todo el territorio, y que necesitan apoyo para adaptarse a un entorno muy exigente. Con este programa reforzamos ese acompañamiento, ampliando su alcance para que llegue a más agentes". Por ello, esta convocatoria suprime el requisito de plantilla mínima, ampliando el acceso a las ayudas a un mayor número de autónomos y pequeñas empresas.

Las ayudas están orientadas a financiar proyectos de inversión destinados a la modernización de maquinaria, equipamientos e instalaciones, permitiendo a los talleres mejorar sus procesos, incrementar su capacidad y responder a las nuevas demandas del mercado.

Podrán acceder a estas ayudas personas trabajadoras autónomas y empresas de hasta 30 empleados con actividad en Gipuzkoa, vinculadas al ámbito industrial y de servicios asociados, que realicen inversiones orientadas a la mejora y modernización de sus talleres.

Las solicitudes deberán presentarse en los plazos y condiciones que se establecerán en la convocatoria que se publicará en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, conforme a las bases reguladoras del programa.