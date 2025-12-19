Gipuzkoa aprueba los presupuestos para 2026 con el apoyo de Elkarrekin Podemos

Archivo - Pleno de las Juntas Generales de Gipuzkoa - JUNTAS GENERALES DE GIPUZKOA - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 19 (EUROPA PRESS)

El Pleno de la Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado este viernes los Presupuestos del territorio para 2026 con los votos de PNV y PSE-EE, a los que se han sumado los de Elkarrekin Podemos, tras el acuerdo alcanzado con la formación morada. Las Cuentas forales para el próximo año ascienden a 1.296,5 millones de euros, 78,4 millones más que en 2025 (+6,4%).

En el Pleno de la Cámara foral, tanto EH Bildu como PP se han posicionado en contra de los presupuestos, que el Gobierno foral ha logrado sacar adelante este año gracias al acuerdo con Elkarrekin Podemos. Las Cuentas del pasado año fueron aprobadas con el apoyo de los populares, mientras que en 2023 no se logró con ninguna formación y fueron prorrogadas.

En su intervención, la portavoz de Elkarrekin Podemos, Miren Echeveste, ha destacado que esta formación ha logrado "desatascar algunas cuestiones trascendentales para Gipuzkoa, y que necesitaban de un impulso especial por parte del Gobierno foral, gracias primero al acuerdo fiscal suscrito en marzo y, ahora, con el pacto presupuestario".

Así, ha defendido que, gracias al acuerdo presupuestario, se contemplan "sustanciales mejoras para la ciudadanía y la cohesión social y territorial" en materia de cuidados, vivienda, movilidad sostenible, protección del medio natural o igualdad.

Echeveste ha subrayado que "todos tendremos que trabajar para ejecutar los presupuestos más sociales de los que dispondrá Gipuzkoa y cumplir con los compromisos y objetivos que en ellos se han recogido". "El camino hacia la justicia social hay que hacerlo paso a paso, baldosa a baldosa, y hoy, gracias a Elkarrekin Podemos, cimentamos parte de ese camino que ahora debemos transitar", ha expresado.

"RESPONSABILIDAD"

El juntero del PNV Ianko Gamboa ha defendido que este presupuesto "está diseñado con responsabilidad y es una apuesta clara por un proyecto propio" y ha resaltado que Gipuzkoa contará con "78 millones más que este año y este Gobierno no hipoteca su futuro".

Los jeltzales han resaltado que el presupuesto "es el mayor de la historia, con 1.296,5 millones de euros, orientados a reforzar las políticas sociales, avanzar en la transición ecológica y digital, y fomentar el desarrollo de una economía innovadora" y han considerado que la decisión de EH Bildu de quedarse fuera del acuerdo supone "otra oportunidad perdida desde el punto de vista de la construcción nacional".

Asimismo, el juntero socialista Jesús Zaballos ha recordado que las cuentas aprobadas son "las más altas de la historia de la Diputación" y que "este gobierno de coalición es el más social de la historia de Gipuzkoa". Por ello, ha pedido a EH Bildu que "deje de manipular a la ciudadanía porque este Ejecutivo no ha realizado ningún recorte".

"Les pido que dejen de engañar a los guipuzcoanos asegurando que EH Bildu tiene un modelo diferente porque no es verdad. Es la excusa a la que se han aferrado para no llegar a acuerdos con el gobierno de coalición de PNV y PSE-EE. Y todo porque lo único que priman es su estrategia política de cara a las próximas elecciones forales y no el beneficio de Gipuzkoa", ha afirmado Zaballos.

RECORTE

La juntera de EH Bildu Esti Elduaien ha criticado que los presupuestos para 2026 "no son, en absoluto, unos presupuestos que profundicen en políticas de izquierdas" y ha incidido en que, aunque el Gobierno foral "haya querido presentar estas cuentas como las más sociales de la historia", PNV, PSE y Elkarrekin Gipuzkoa "han acordado recortar siete millones de euros en el ámbito de los cuidados a menores y tres millones de euros en las ayudas a las familias que cuidan a personas mayores en sus hogares".

A juicio de la izquierda soberanista, este presupuesto "podría haber sido diferente si hubiera existido un trabajo previo honesto y compartido", pero la Diputación "no ha tenido voluntad para ello, ya que desde el inicio tenía elegido a su socio para este año". "El hambre de uno y las ganas de comer del otro se han encontrado", y como consecuencia de ello, "el acuerdo se ha vendido barato y se ha comprado barato", ha denunciado.

"La Diputación ha vuelto a optar, sin ningún esfuerzo, por el camino más fácil y ha perdido una oportunidad. Así las cosas, a EH Bildu se le ha cerrado la puerta a la negociación, pese a haber mostrado plena disposición para alcanzar acuerdos, no solo en el marco de los presupuestos", ha insistido Elduaien.

Por su parte, el portavoz del PP, Mikel Lezama, pese a su rechazo al proyecto del Gobierno foral, ha valorado la importancia de que Gipuzkoa cuente con presupuestos para el próximo año y que "una parte importante" de los mismos esté "centrada en los cuidados".

En esa línea, ha criticado el apoyo prestado por Elkarrekin Podemos a las cuentas, despues de que el año pasado consideraran "irresponsable" por parte del Ejecutivo foral "pasar el rodillo" al pactar con los populares. "Llegaron para hacer frente a la casta y ahora están al calor del poder", ha censurado Lezama.