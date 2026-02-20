Gipuzkoa mejora el tratamiento fiscal para las personas propietarias que repueblen sus terrenos tras la corta de madera

Archivo - Tala de árboles, aprovechamiento de madera, troncos. - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha introducido cambios en la fiscalidad de la venta de madera con el objetivo de evitar el abandono de la gestión forestal en el territorio. Estos cambios, que se aplicarán en la declaración de la Renta de 2025, permitirán a las personas propietarias que repueblen sus terrenos tras la tala beneficiarse de un porcentaje de gasto más alto al determinar el rendimiento neto de su actividad.

De este modo, los propietarios que planten nuevos árboles después de la venta de madera podrán disfrutar de "importantes mejoras fiscales", siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa foral. Para acceder a estas mejoras, es necesario que estén dados de alta como actividad económica en Hacienda.

Según han explicado desde la institución foral, uno de los principales cambios es que, si las personas propietarias repueblan sus terrenos tras la tala, podrán beneficiarse de considerar el 85% de los ingresos obtenidos de la venta de la madera como gasto deducible. Esto significa que solo una pequeña parte (el 15%) de esos ingresos se tendrá en cuenta a la hora de pagar impuestos.

Si aún no han repoblado, pueden presentar un compromiso de plantación ante la Diputación Foral de Gipuzkoa, lo que les permitirá beneficiarse del mencionado porcentaje del 85%.

ANTIGÜEDAD DE LA PROPIEDAD

Además, aquellas personas que sean propietarias de su terreno desde hace más de cinco años sólo tendrán que tributar por el 50% de la cantidad anterior, lo que reducirá aún más los ingresos a tributar (7,5%). Si el terreno lleva en manos de la persona propietaria entre dos y cinco años, los ingresos a considerar se reducirán un 40% (es decir, el 9% de los ingresos).

Para acceder a estas ventajas fiscales, el primer paso es darse de alta como actividad económica en Hacienda, bien a través de una gestoría o por cuenta propia, cumplimentando el impreso 036 de declaración censal y presentándolo en Hacienda.

Este trámite debe realizarse antes de presentar la declaración de la Renta, que generalmente se abre entre abril y junio de cada año. Se recomienda hacer este trámite antes de que termine febrero para asegurarse de que las deducciones se apliquen en la declaración de ese año.

Cuando las personas propietarias vendan madera, el comprador aplicará una retención del 2% sobre el importe de la venta, que será adelantado a Hacienda en nombre del propietario. La venta se formaliza con una factura que incluye el IVA compensatorio, lo que significa que no es necesario declarar el IVA.

Además de las deducciones fiscales, otra mejora es que los ingresos obtenidos por el aprovechamiento de pinares enfermos no serán considerados como ingresos a la hora de realizar la declaración de la Renta. Esto significa que aquellas personas propietarias que reciban compensaciones económicas por el derribo de masas forestales enfermas no tendrán que incluir estos ingresos en su declaración.

Por último, si los movimientos derivados de la actividad forestal superan los 3.000 euros, las personas propietarias deben rellenar el impreso 347. Este trámite, que se puede hacer después de la declaración de la Renta (es decir, el año siguiente), se recomienda hacerlo antes de que termine febrero. El plazo de presentación es del 1 al 28 de febrero de cada año.

Realizarlo con antelación evitará problemas si en el futuro se desea solicitar alguna subvención de la Diputación. En caso de no hacerlo, no se estará al corriente con Hacienda, lo que podría limitar la capacidad de acceder a futuras ayudas.

Con estas nuevas medidas, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha afirmado que continúa "fomentando la sostenibilidad y la conservación de los bosques, apoyando a las y los propietarios que apuestan por la repoblación de los terrenos y el uso responsable de los recursos naturales". "Estas medidas fiscales representan un paso más en la protección del medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático, a la vez que apoyan el desarrollo rural y la economía del sector forestal", ha concluido.