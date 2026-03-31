Gipuzkoa muestra su satisfacción por que la sede de Ayesa se mantenga en San Sebastián y por la presidencia de Ucín

La portavoz de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Irune Berasaluze - DFG

SAN SEBASTIÁN 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha reiterado su "satisfacción" por que la sede de Ayesa "se mantenga y permanezca" en San Sebastián y también por que Iñigo Ucín, expresidente de Mondragon Corporación, vaya a ser el presidente de la tecnológica tras la finalización de la operación de compra, cifrada en 480 millones de euros.

El grupo de inversores vascos conformado por Indar Kartera, BBK, Gobierno Vasco, Vital y Teknei, cerrará este martes el proceso de compraventa de la empresa. En la operación no participará Kutxa Fundazioa.

Berasaluze, en rueda de prensa, ha apuntado que "el proceso ya parece que hoy llega a su fin, por lo menos en esta primera fase" y ha reiterado la "satisfacción" de la Diputación guipuzcoana por que la sede de Ayesa "se mantiene y permanecerá aquí en Donostia".

"Si se confirma la noticia también de que Iñigo Ucín será el presidente de Ayesa, pues también lo recibimos con satisfacción porque es una de esas personas que desde su compromiso, tanto con el mundo cooperativo como con las empresas de Guipuzkoa, siempre ha estado dispuesto a trabajar a favor de este país, del bienestar de toda la sociedad y en favor de todas las personas", ha resaltado.

Respecto a la no participación de Kutxa Fundazioa en esta operación de compra de Ayesa, la portavoz foral ha vuelto a afirmar que la Diputación "respeta las decisiones de las diferentes instituciones y entidades".