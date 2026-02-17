Gipuzkoa registra 237 incidencias en carreteras desde el pasado viernes por el temporal

La portavoz de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Irune Berasaluze - DFG

SAN SEBASTIÁN 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Gipuzkoa ha registrado 237 incidencias en carreteras desde el pasado viernes como consecuencia del temporal, de las que 112 son desprendimientos en calzada. Así, se han relizado 26 actuaciones para limpiar restos de accidentes y 12 retiradas de árboles en calzada, entre otras acciones.

La portavoz de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Irune Berasaluze, se ha referido también al despredimiento este pasado lunes en la N-634, entre Zumaia y Getaria, de una roca de un volumen considerable que fue sostenida por una malla que está colocada en la zona, "lo que ha demostrado también que las medidas que están implantadas a lo largo de la carretera han funcionado y evitaron que esa roca llegase hasta la carretera".

Tal y como ha explicado, este pasado lunes, por las condiciones climatológicas no se pudo actuar. "Se veía que la roca estaba sostenida por la malla y que era seguro, no se veía riesgo de que pudiese llegar a la carretera", ha precisado.

Desde primera hora de este martes han comenzado las labores para la retirada de la roca. "Con una retroexcavadora se va a sostener la roca mientras se quita la malla tensora y luego se bajará a la carretera. La idea es romper la roca y retirar todo el material y abrir la carretera a lo largo del día de hoy, manteniendo un carril cerrado durante los trabajos", ha detallado.

Entre las 237 incidencias desde el pasado viernes, 112 son desprendimientos en calzada, 26 incidencias actuaciones para limpiar restos de accidentes, 12 retiradas de árboles en calzada, y nueve balsas de agua. Además, se han retirado cuatro animales muertos, tres objetos en calzada, también líquidos en calzada, dos incidencias eléctricas, alguna señalización dañada y se ha tenido que tapar un socavón.

Por otro lado, en cuanto a los frailecillos que han aparecido este pasado fin de semana en la costa de Gipuzkoa por el temporal, Berasaluze ha detallado que, con datos de las 11 de la mañana de este martes, se han recogido 888 ejemplares, de los que 21 siguen vivos.

En ese sentido, ha afirmado que "se espera que hoy sigan llegando" al centro foral de Basabizi para que sean atendidos, y "ahí se les atiende con hidratación y temperatura". "En la medida que lleguen y estén vivos, se irán recogiendo y se tratará de cuidarles y de que se mantengan con vida", ha añadido.